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14 мая, источник: БЕЛТА

Двойной сейв Пешича признан лучшим на старте четвертьфинала гандбольной ЛЧ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола определила лучшие действия игроков в стартовых четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: meshkovbrest.by

Среди вратарских достижений самым эффектным стал двойной сейв хорватского вратаря клуба «Мешков Брест» Ивана Пешича, который в домашнем матче с «Барселоной» в течение нескольких секунд отразил опаснейшие броски Алекса Паскуаля и Луиша Фраде. Хотя брестчане и уступили со счетом 29:33, но оказали достойное сопротивление и заставили серьезно понервничать девятикратных обладателей Кубка европейских чемпионов. Ответный поединок за выход в квартет сильнейших чемпионской Лиги состоится 20 мая в Барселоне.

Лидер атак брестского клуба Никита Вайлупов 11 раз поразил ворота «Барсы». Один из его точных бросков занял третье место среди самых красивых в первых четвертьфинальных играх. Никита Вайлупов занимает сейчас второе место в списке лучших снайперов ЛЧ, забросив 86 мячей. Лидирует Алекс Дуйшебаев из польского «Кельце». На лицевом счету гандболиста 90 мячей.

Также названы претенденты на попадание в символическую сборную этого сезона Лиги чемпионов. В числе 60 кандидатов два белоруса — Никита Вайлупов и Вячеслав Бохан, который выступает в составе чемпиона Украины запорожского «Мотора». Голосование среди болельщиков продлится до 10 июня, а результаты будут оглашены перед «Финалом четырех», который пройдет 12—13 июня в немецком Кельне.

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