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21 мая, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» завершил выступление в гандбольной Лиге чемпионов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» не сумел пробиться в «Финал четырех» гандбольной Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале испанской «Барселоне», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном поединке в гостях у испанской «Барселоны» чемпионы Беларуси проиграли с результатом 28:40. Самым результативным в составе мешковцев стал их лучший бомбардир Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей.

На прошлой неделе брестчане уступили «Барсе» на своей площадке со счетом 29:33. Барселонский клуб одержал победы во всех 18 играх нынешнего сезона ЛЧ. «Мешков Брест» в этом сезоне впервые вышел в четвертьфинальную стадию главного клубного турнира Европы.

Кроме «Барселоны» в решающий раунд чемпионской Лиги пробились два представителя Франции. Гандболисты «Нанта» по сумме двух встреч оказались сильнее венгерского «Веспрема» — 32:28 (дома) и 30:32 (в гостях). «Пари Сен-Жермен», одолел по сумме двух поединков ¼ финала победителя прошлого сезона чемпионской Лиги немецкий «Киль» — 29:31 (в гостях) и 34:28 (дома).

Датский «Ольборг» взял верх над еще одним представителем немецкой бундеслиги «Фленсбургом» — 26:21 (дома) и 29:33 (в гостях).

«Финал четырех» гандбольной Лиги чемпионов состоится 12—13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты «Киля» обыграли «Барселону» со счетом 33:28. «Барселона» выигрывала главный клубный турнир Старого Света больше других — девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого «Гуммерсбаха», четыре в активе «Киля», трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).

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