«Мешков Брест» без потерь завершил гандбольный чемпионат Беларуси

Свою 24-ю викторию чемпионы страны одержали сегодня в Бресте, обыграв серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 37:27. Бронзу завоевали гандболисты «Гомеля», которые в заключительном туре проиграли в гостях гродненскому «Кронону» — 27:31. «Мешков Брест» завоевал 13-й чемпионский титул.

Гандбольный сезон завершится в следующий уик-энд «Финалом четырех» розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится в Гомеле. В первом полуфинальном матче 29 мая обладатель Кубка и чемпион Беларуси «Мешков Брест» будет соперничать с «Гомелем», затем минский СКА встретится с могилевским клубом «Машека». На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладателя бронзы. Брестские гандболисты 11 раз становились победителями кубкового розыгрыша.