«Мешков Брест» без потерь завершил гандбольный чемпионат Беларуси
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не потеряли ни одного очка в чемпионате Беларуси, набрав 48 баллов из 48 возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не потеряли ни одного очка в чемпионате Беларуси, набрав 48 баллов из 48 возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою 24-ю викторию чемпионы страны одержали сегодня в Бресте, обыграв серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 37:27. Бронзу завоевали гандболисты «Гомеля», которые в заключительном туре проиграли в гостях гродненскому «Кронону» — 27:31. «Мешков Брест» завоевал 13-й чемпионский титул.
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