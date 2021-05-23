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23 мая, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» без потерь завершил гандбольный чемпионат Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не потеряли ни одного очка в чемпионате Беларуси, набрав 48 баллов из 48 возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свою 24-ю викторию чемпионы страны одержали сегодня в Бресте, обыграв серебряных призеров гандболистов минского СКА со счетом 37:27. Бронзу завоевали гандболисты «Гомеля», которые в заключительном туре проиграли в гостях гродненскому «Кронону» — 27:31. «Мешков Брест» завоевал 13-й чемпионский титул.

Гандбольный сезон завершится в следующий уик-энд «Финалом четырех» розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится в Гомеле. В первом полуфинальном матче 29 мая обладатель Кубка и чемпион Беларуси «Мешков Брест» будет соперничать с «Гомелем», затем минский СКА встретится с могилевским клубом «Машека». На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладателя бронзы. Брестские гандболисты 11 раз становились победителями кубкового розыгрыша.

В состязаниях женских команд чемпионками стали гандболистки БНТУ-БелАЗа, а Кубок страны выиграли гандболистки «Гомеля».

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