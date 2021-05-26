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26 мая, источник: Sport24

«Чеховские медведи» и ЦСКА сыграют в финале чемпионата России по гандболу

«Чеховские медведи» и ЦСКА стали финалистами чемпионата России по гандболу.

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Источник: Sport24

В среду команда из Чехова в ответном матче полуфинала победила ставропольский «Виктор» со счетом 37:21 (первая игра — 34:24), а москвичи сыграли вничью со «СГАУ-Саратов» — 23:23 (первая встреча — 33:24).

«Чеховские медведи» — 19-кратный чемпион России подряд, начиная с 2002 года. ЦСКА, который до марта 2020-го назывался «Спартак», дважды завоевывал серебряные медали Суперлиги.

Суперлига. Мужчины. Плей-офф. ½ финала

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Виктор» (Ставрополь) — 37:21.

ЦСКА (Москва) — «СГАУ-Саратов» — 23:23.

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