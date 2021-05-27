Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Италия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швейцария
Словакия
81
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Латвия
42
Хоккей. НХЛ
28.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«У нас коленочки не дрожали». Как ЦСКА сверг «Ростов-Дон» с гандбольного трона

Дополнительных премий никто не обещал. Но на финальные игры был невероятный настрой, а игра соперника была разобрана до мелочей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА стал новым чемпионом России по гандболу среди женских команд. В финале армейские гандболистки повергли казавшийся непобедимым «Ростов-Дон».

О том, как армейскому клубу это удалось, рассказала разыгрывающая ЦСКА и сборной России Екатерина Ильина, в двух решающих матчах забросившая 14 мячей.

— Быстро схлынули эмоции после такой победы?
— Честно говоря, просто пришлось взять себя в руки. Сезон ведь для нас не закончен, нам ещё в «Финале четырёх» Лиги чемпионов предстоит сыграть, а это значит, что пришлось переключиться на решение другой задачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как ЦСКА настраивался на «Ростов-Дон»? Видно же было, как горели глаза у игроков — такого не было даже в матчах с «Бухарестом» или «Боруссией».
— Хотите, чтобы я раскрыла секреты нашей команды? Да нет никаких секретов! Мы весь сезон шли к этому, формировали так называемую командную «химию». Одного желания ведь мало для победы — мы очень много работали, терпели, общались между собой и с тренерским штабом. Смена тренера по ходу сезона была для нас неожиданной, но в то же время заставила ещё больше сплотиться. Так что просто всё сошлось.

— Кажется, в финале и близко не было того же накала и драматизма, как в полуфинале с «Ладой». В первом же матче всё решили.
— Все матчи были сложными. «Лада» показала отличную игру, сумела во втором матче на последних минутах с «минус пять» почти отыграться. Слава богу, что в итоге вырвали победу, было очень тяжело. Но финал — это совсем другое. Это то, к чему ты идёшь весь сезон, о чём мечтаешь. Концентрация на первой игре финала с нашей стороны была просто невероятной, да ещё переполненная арена создавала такую атмосферу, что у игроков словно крылья выросли. У нас всё получалось, а «Ростов-Дон» от нас такой игры, мне кажется, не ожидал.

Читайте также
«Лада» стала бронзовым призером женского чемпионата России по гандболу

— ЦСКА вроде бы и не продемонстрировал каких-то сюрпризов.
— Нет, сюрпризы вряд ли могли быть, команды слишком хорошо друг друга знают. Просто, повторю, у нас что ни бросок — то выдающийся, мячи по самым углам летели, вратари сыграли потрясающе, задняя линия продемонстрировала то, что от неё и ждут. Бывают такие матчи, когда действительно всё получается, команда играет с блеском. У нас такой матч пришёлся на первую игру финала в Москве. Не знаю, что может быть круче. Ростовчанки, конечно, не стояли на месте, бились изо всех сил, но мы их разобрали. Тренерский штаб провёл огромную работу! Я хотела бы поблагодарить и нашего бывшего тренера Яна Лесли, который строил команду и внёс большой вклад в итоговую победу. Он, кстати, поздравил всех игроков, написал тёплые слова.

— То, что соперником в финале был именно «Ростов-Дон», как-то заводило игроков дополнительно?
— Что скрывать, конечно! «Ростов-Дон» практически никому не проигрывал четыре года подряд, был бессменным чемпионом. Почти никто и не верил в то, что ростовчанок можно свергнуть с трона. Все уже привыкли к тому, что они просто непобедимы в России. А тут появился соперник, который замахнулся на то, чтобы прервать эту гегемонию. В предыдущие годы «Ростову-Дон» соперники проигрывали психологически, не верили в собственные силы. А у игроков ЦСКА коленочки не дрожали. Мы хотели победить сильнейшую команду страны последних лет и сделали это. В ответном матче вообще контролировали всё, действовали с позиции силы. Для нас это огромное достижение. Это очень круто! Безусловно, играй мы в финале с другим соперником, наш настрой был бы таким же.

— Были со стороны руководства клуба перед финалом дополнительные финансовые стимулы?
— Вообще таких разговоров не было.

Мы же не за премии играли. Золотые медали чемпионата страны — сама по себе такая мотивация, что другой и не нужно. Мы очень этого хотели. И очень хотели отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас с момента создания ЦСКА. Они просто невероятные. Спасибо им огромное.
Читайте также
«Чеховские медведи» и ЦСКА сыграют в финале чемпионата России по гандболу

— В этом сезоне вы сыграли просто здорово, в матчах финала — особенно. Это пик формы или вы можете играть ещё лучше?
— Не люблю я говорить про свою форму. Чувствую себя на площадке уверенно и спокойно, многое удаётся. И это не моя заслуга, а общекомандная работа. Но… Наверное, нет предела совершенству, нужно стараться действовать ещё сильнее.

— На решающие матчи Лиги чемпионов такого же задора и огня хватит?
— Мы сделаем для этого всё возможное, а победа в чемпионате должна придать и сил, и уверенности. Нет непобедимых соперников.

— В Суперлиге шла настоящая битва. Клубные отношения на сборной никак не скажутся? Скоро ведь подготовка к Олимпиаде начнётся.
— Уверена, что ничего подобного в сборной не будет. Нужно уметь разделять интересы. В сборной у нас одна цель, и все мы — гандболистки национальной команды, а не игроки ЦСКА, «Ростова», «Лады», «Астраханочки» и других клубов. Все мы взрослые люди, через многое прошли, все обиды должны оставаться в прошлом.

Андрей Шитихин

Читайте также
 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сергей Бобровский приедет в сборную России на чемпионат мира
Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ по хоккею
Стало известно, какой канал покажет матч сборных Польши и России
Швейцарские хоккеисты забросили восемь шайб словакам в матче ЧМ
«Реал» нашел замену Зидану
«Милан» подписал контракт с чемпионом Франции
Игра за выход из группы: прогноз на матч Швеция — Чехия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь