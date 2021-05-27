«У нас коленочки не дрожали». Как ЦСКА сверг «Ростов-Дон» с гандбольного трона

Московский ЦСКА стал новым чемпионом России по гандболу среди женских команд. В финале армейские гандболистки повергли казавшийся непобедимым «Ростов-Дон».

О том, как армейскому клубу это удалось, рассказала разыгрывающая ЦСКА и сборной России Екатерина Ильина, в двух решающих матчах забросившая 14 мячей.

— Быстро схлынули эмоции после такой победы?

— Честно говоря, просто пришлось взять себя в руки. Сезон ведь для нас не закончен, нам ещё в «Финале четырёх» Лиги чемпионов предстоит сыграть, а это значит, что пришлось переключиться на решение другой задачи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как ЦСКА настраивался на «Ростов-Дон»? Видно же было, как горели глаза у игроков — такого не было даже в матчах с «Бухарестом» или «Боруссией».

— Хотите, чтобы я раскрыла секреты нашей команды? Да нет никаких секретов! Мы весь сезон шли к этому, формировали так называемую командную «химию». Одного желания ведь мало для победы — мы очень много работали, терпели, общались между собой и с тренерским штабом. Смена тренера по ходу сезона была для нас неожиданной, но в то же время заставила ещё больше сплотиться. Так что просто всё сошлось.

— Кажется, в финале и близко не было того же накала и драматизма, как в полуфинале с «Ладой». В первом же матче всё решили.

— Все матчи были сложными. «Лада» показала отличную игру, сумела во втором матче на последних минутах с «минус пять» почти отыграться. Слава богу, что в итоге вырвали победу, было очень тяжело. Но финал — это совсем другое. Это то, к чему ты идёшь весь сезон, о чём мечтаешь. Концентрация на первой игре финала с нашей стороны была просто невероятной, да ещё переполненная арена создавала такую атмосферу, что у игроков словно крылья выросли. У нас всё получалось, а «Ростов-Дон» от нас такой игры, мне кажется, не ожидал.

Читайте также «Лада» стала бронзовым призером женского чемпионата России по гандболу

— ЦСКА вроде бы и не продемонстрировал каких-то сюрпризов.

— Нет, сюрпризы вряд ли могли быть, команды слишком хорошо друг друга знают. Просто, повторю, у нас что ни бросок — то выдающийся, мячи по самым углам летели, вратари сыграли потрясающе, задняя линия продемонстрировала то, что от неё и ждут. Бывают такие матчи, когда действительно всё получается, команда играет с блеском. У нас такой матч пришёлся на первую игру финала в Москве. Не знаю, что может быть круче. Ростовчанки, конечно, не стояли на месте, бились изо всех сил, но мы их разобрали. Тренерский штаб провёл огромную работу! Я хотела бы поблагодарить и нашего бывшего тренера Яна Лесли, который строил команду и внёс большой вклад в итоговую победу. Он, кстати, поздравил всех игроков, написал тёплые слова.

— То, что соперником в финале был именно «Ростов-Дон», как-то заводило игроков дополнительно?

— Что скрывать, конечно! «Ростов-Дон» практически никому не проигрывал четыре года подряд, был бессменным чемпионом. Почти никто и не верил в то, что ростовчанок можно свергнуть с трона. Все уже привыкли к тому, что они просто непобедимы в России. А тут появился соперник, который замахнулся на то, чтобы прервать эту гегемонию. В предыдущие годы «Ростову-Дон» соперники проигрывали психологически, не верили в собственные силы. А у игроков ЦСКА коленочки не дрожали. Мы хотели победить сильнейшую команду страны последних лет и сделали это. В ответном матче вообще контролировали всё, действовали с позиции силы. Для нас это огромное достижение. Это очень круто! Безусловно, играй мы в финале с другим соперником, наш настрой был бы таким же.

— Были со стороны руководства клуба перед финалом дополнительные финансовые стимулы?

— Вообще таких разговоров не было.

Мы же не за премии играли. Золотые медали чемпионата страны — сама по себе такая мотивация, что другой и не нужно. Мы очень этого хотели. И очень хотели отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас с момента создания ЦСКА. Они просто невероятные. Спасибо им огромное.

— В этом сезоне вы сыграли просто здорово, в матчах финала — особенно. Это пик формы или вы можете играть ещё лучше?

— Не люблю я говорить про свою форму. Чувствую себя на площадке уверенно и спокойно, многое удаётся. И это не моя заслуга, а общекомандная работа. Но… Наверное, нет предела совершенству, нужно стараться действовать ещё сильнее.

— На решающие матчи Лиги чемпионов такого же задора и огня хватит?

— Мы сделаем для этого всё возможное, а победа в чемпионате должна придать и сил, и уверенности. Нет непобедимых соперников.

— В Суперлиге шла настоящая битва. Клубные отношения на сборной никак не скажутся? Скоро ведь подготовка к Олимпиаде начнётся.

— Уверена, что ничего подобного в сборной не будет. Нужно уметь разделять интересы. В сборной у нас одна цель, и все мы — гандболистки национальной команды, а не игроки ЦСКА, «Ростова», «Лады», «Астраханочки» и других клубов. Все мы взрослые люди, через многое прошли, все обиды должны оставаться в прошлом.