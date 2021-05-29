Гомель принимает «Финал четырех» гандбольного Кубка Беларуси

В первом полуфинальном матче вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА встретятся с могилевским клубом «Машека». Во втором полуфинале обладатель кубка и чемпион Беларуси «Мешков Брест» будет соперничать с «Гомелем». Завтра победители полуфиналов разыграют кубок, а проигравшие определят обладателей бронзы.

Брестские гандболисты 12 раз становились победителями кубкового розыгрыша. Семь трофеев у минского СКА, три — у столичного «Аркатрона», два — у минского «Динамо».

Неделю назад в Бресте прошел заключительный этап женского кубкового розыгрыша. В финальном поединке гандболистки «Гомеля» нанесли поражение брестскому клубу «Виктория-Берестье» со счетом 39:25 и в шестой раз выиграли Кубок Беларуси. В матче за третье итоговое место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно переиграли гродненскую «Городничанку» — 36:28.