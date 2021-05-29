Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия
Великобритания
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Италия
Казахстан
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швейцария
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Норвегия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Словакия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Финляндия
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
62
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
10:40 (мск), источник: БЕЛТА

Гомель принимает «Финал четырех» гандбольного Кубка Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском Дворце игровых видов спорта сегодня стартует решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд — «Финал четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом полуфинальном матче вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА встретятся с могилевским клубом «Машека». Во втором полуфинале обладатель кубка и чемпион Беларуси «Мешков Брест» будет соперничать с «Гомелем». Завтра победители полуфиналов разыграют кубок, а проигравшие определят обладателей бронзы.

Читайте также
«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в чемпионате Беларуси

Брестские гандболисты 12 раз становились победителями кубкового розыгрыша. Семь трофеев у минского СКА, три — у столичного «Аркатрона», два — у минского «Динамо».

Неделю назад в Бресте прошел заключительный этап женского кубкового розыгрыша. В финальном поединке гандболистки «Гомеля» нанесли поражение брестскому клубу «Виктория-Берестье» со счетом 39:25 и в шестой раз выиграли Кубок Беларуси. В матче за третье итоговое место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно переиграли гродненскую «Городничанку» — 36:28.

За всю историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский БНТУ-БелАЗ — 16 раз, «Гомель» — шесть, «Городничанка» — два.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Девушка нашла гениальный способ отвлечь своего парня от приставки
Что ждет сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира
Капризова вышибли из плей-офф. Его гол не остановил «Вегас»
В УЕФА решили отменить правило выездного гола в еврокубках
Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
Стало известно о желании ЦСКА вернуть Слуцкого
СМИ: Капитан «Зенита» рискует пропустить Евро-2020
Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь