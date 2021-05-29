Гандболистки ЦСКА не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

ЦСКА впервые принял участие в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Клуб был основан в 2019 году. 23 мая красно-синие впервые стали чемпионками России. Гандболистки «Вайперс» в сезоне-2018/19 стали бронзовыми призерами Лиги чемпионов.
В другом полуфинале венгерский «Дьёр» в серии пенальти уступил французскому «Бресту» со счетом 25:27. «Дьёр» становился победителем трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Брест» впервые пробился в «Финал четырех» турнира.
ЦСКА и «Дьёр» сыграют в матче за третье место, который состоится 30 мая и начнется в 16:15 мск. Финальная встреча между «Вайперс» и «Брестом» пройдет в тот же день и начнется в 19:00 мск.
Российский клуб один раз становился победителем Лиги чемпионов — в 2008 году лучшей командой Европы стала звенигородская «Звезда». В «Финал четырех» в разные годы также пробивались тольяттинская «Лада», волгоградская «Аква» (нынешнее название — «Динамо-Синара») и «Ростов-Дон». Рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13) принадлежит киевскому «Спартаку» (1970−1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985−1988).