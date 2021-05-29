Гандболистки ЦСКА не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

ЦСКА впервые принял участие в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Клуб был основан в 2019 году. 23 мая красно-синие впервые стали чемпионками России. Гандболистки «Вайперс» в сезоне-2018/19 стали бронзовыми призерами Лиги чемпионов.

В другом полуфинале венгерский «Дьёр» в серии пенальти уступил французскому «Бресту» со счетом 25:27. «Дьёр» становился победителем трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Брест» впервые пробился в «Финал четырех» турнира.