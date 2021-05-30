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18:45 (мск), источник: Sport24

Гандболистки ЦСКА проиграли «Дьеру» в матче за 3-е место Лиги чемпионов

В Будапеште завершился матч за бронзовые медали женской Лиги чемпионов, в котором ЦСКА проиграл венгерскому «Дьеру».

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Встреча завершилась победой венгерского клуба со счетом 32:21.

Таким образом, российская команда, проиграв оба матча «Финала четырех» Лиги чемпионов, заняла четвертое место по итогам турнира. Гандболистки «Дьера» стали обладательницами бронзовых медалей.

В финале гандбольной ЛЧ-2020/21 сразятся французский «Брест» и норвежский «Вайперс». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Гандбол. Лига чемпионов. Матч за 3-е место. Женщины

«Дьер» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 32:21 (18:8, 14:13).

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