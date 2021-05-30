Гандболистки ЦСКА проиграли «Дьеру» в матче за 3-е место Лиги чемпионов
В Будапеште завершился матч за бронзовые медали женской Лиги чемпионов, в котором ЦСКА проиграл венгерскому «Дьеру».
В Будапеште завершился матч за бронзовые медали женской Лиги чемпионов, в котором ЦСКА проиграл венгерскому «Дьеру».
Встреча завершилась победой венгерского клуба со счетом 32:21.
Таким образом, российская команда, проиграв оба матча «Финала четырех» Лиги чемпионов, заняла четвертое место по итогам турнира. Гандболистки «Дьера» стали обладательницами бронзовых медалей.
В финале гандбольной ЛЧ-2020/21 сразятся французский «Брест» и норвежский «Вайперс». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Гандбол. Лига чемпионов. Матч за 3-е место. Женщины
«Дьер» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 32:21 (18:8, 14:13).