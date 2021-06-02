Стал известен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпийским играм

Первый сбор пройдет в Сочи, где сборная будет работать до 26 июня.

Тренерский штаб вызвал на сбор 21 гандболистку. В Японию в составе команды отправятся 15 игроков. На каждый матч олимпийского гандбольного турнира можно будет заявить 14 гандболисток.

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе — ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).