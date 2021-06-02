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16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стал известен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпийским играм

14 июня женская сборная России начнет подготовку к Олимпийским играм в Токио.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первый сбор пройдет в Сочи, где сборная будет работать до 26 июня.

Тренерский штаб вызвал на сбор 21 гандболистку. В Японию в составе команды отправятся 15 игроков. На каждый матч олимпийского гандбольного турнира можно будет заявить 14 гандболисток.

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе — ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).

Вылет в Японию запланирован на 17—18 июля. По прибытии команда проведет адаптивный сбор и, возможно, товарищеские игры. Олимпийский турнир начнется для россиянок 25 июля матчем со сборной Бразилии. Также соперниками россиянок по групповому раунду стали Испания, Венгрия, Швеция и Франция.

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