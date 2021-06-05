«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионом России по гандболу

Встреча завершилась со счетом 32:21. В первой игре подмосковная команда также оказалась сильнее — 29:24.

«Чеховские медведи» стали чемпионом России в 20-й раз в истории. Все титулы были завоеваны клубом подряд — с 2002 по 2021 год.