«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионом России по гандболу
«Чеховские медведи» обыграли московский ЦСКА во втором матче финала
«Чеховские медведи» обыграли московский ЦСКА во втором матче финала
Встреча завершилась со счетом 32:21. В первой игре подмосковная команда также оказалась сильнее — 29:24.
«Чеховские медведи» стали чемпионом России в 20-й раз в истории. Все титулы были завоеваны клубом подряд — с 2002 по 2021 год.
Суперлига. Финал. 2-й матч
«Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 32:21.