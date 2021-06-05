«Виктор» победил «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу
«Виктор» на своей площадке одержал победу над «СГАУ-Саратов» в ответной встрече серии за третье место чемпионата России по гандболу.
«Виктор» на своей площадке одержал победу над «СГАУ-Саратов» в ответной встрече серии за третье место чемпионата России по гандболу.
Игра завершилась в пользу команды из Ставрополя со счетом 25:24. Первый матч «Виктор» также выиграл (32:28).
Ставропольцы завоевали бронзовые медали чемпионата России впервые в истории. В сезоне-2019/20 команда выиграла серебро.
Суперлига. Мужчины. Матч за 3-е место
«Виктор» (Ставропольский край) — «СГАУ-Саратов» — 25:24.