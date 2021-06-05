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19:28 (мск), источник: Sport24

«Виктор» победил «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу

«Виктор» на своей площадке одержал победу над «СГАУ-Саратов» в ответной встрече серии за третье место чемпионата России по гандболу.

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Игра завершилась в пользу команды из Ставрополя со счетом 25:24. Первый матч «Виктор» также выиграл (32:28).

Ставропольцы завоевали бронзовые медали чемпионата России впервые в истории. В сезоне-2019/20 команда выиграла серебро.

Суперлига. Мужчины. Матч за 3-е место

«Виктор» (Ставропольский край) — «СГАУ-Саратов» — 25:24.

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