«Виктор» победил «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу

«Виктор» победил «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу

«Виктор» на своей площадке одержал победу над «СГАУ-Саратов» в ответной встрече серии за третье место чемпионата России по гандболу.