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12 июня, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Ольборга» впервые пробились в финал Лиги чемпионов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне сегодня начался решающий этап мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом полуфинальном матче на паркете «Ланксесс-Арены» датский «Ольборг» сенсационно обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 35:33 (13:15). Датский клуб впервые добрался до «Финала четырех» ЛЧ.

Во втором полуфинале еще один представитель Франции «Нант» будет соперничать с испанской «Барселоной», которая в этом сезоне чемпионской Лиги выиграла все 18 встреч. В четвертьфинале «Барса» дважды обыграла чемпионов Беларуси гандболистов клуба «Мешков Брест» — 33:29 и 40:28. Победители сегодняшних полуфинальных баталий 13 июня встретятся в решающем поединке за главный трофей чемпионской Лиги.

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Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов сейчас возглавляет один из лидеров брестчан Никита Вайлупов, на лицевом счету которого 93 гола. Из участников нынешнего «Финала четырех» шансы догнать белоруса имеют два снайпера: Валеро Ривера («Нант») — 86 мячей, Алекс Гомес («Барселона») — 79. Белорусский линейный Вячеслав Бохан, выступающий в составе чемпиона Украины запорожского «Мотора», сейчас замыкает десятку лучших бомбардиров ЛЧ, забросив 71 мяч.

В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты «Киля» обыграли «Барселону» со счетом 33:28. «Барселона» выигрывала главный клубный турнир Старого Света чаще других — девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого «Гуммерсбаха», четыре в активе «Киля», трижды обладателями Кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).

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