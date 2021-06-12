Гандболисты «Ольборга» впервые пробились в финал Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче на паркете «Ланксесс-Арены» датский «Ольборг» сенсационно обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 35:33 (13:15). Датский клуб впервые добрался до «Финала четырех» ЛЧ.

Во втором полуфинале еще один представитель Франции «Нант» будет соперничать с испанской «Барселоной», которая в этом сезоне чемпионской Лиги выиграла все 18 встреч. В четвертьфинале «Барса» дважды обыграла чемпионов Беларуси гандболистов клуба «Мешков Брест» — 33:29 и 40:28. Победители сегодняшних полуфинальных баталий 13 июня встретятся в решающем поединке за главный трофей чемпионской Лиги.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов сейчас возглавляет один из лидеров брестчан Никита Вайлупов, на лицевом счету которого 93 гола. Из участников нынешнего «Финала четырех» шансы догнать белоруса имеют два снайпера: Валеро Ривера («Нант») — 86 мячей, Алекс Гомес («Барселона») — 79. Белорусский линейный Вячеслав Бохан, выступающий в составе чемпиона Украины запорожского «Мотора», сейчас замыкает десятку лучших бомбардиров ЛЧ, забросив 71 мяч.