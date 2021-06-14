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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» выиграла гандбольную Лигу чемпионов

«Барселона» стала победителем мужской гандбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном матче, который состоялся в Кёльне (Германия), испанский клуб уверенно обыграл датский «Ольборг» со счётом 36:23. «Барселона» в 10-й раз выиграла Лигу чемпионов, предыдущий трофей был завоёван в сезоне-2014/2015.

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Самым ценным игроком финала был назван голкипер «Барселоны» Гонсало Перес де Варгас. Помимо 14 сейвов он отметился тремя голами в пустые ворота соперника.

В матче за третье место встретились две французские команды — «ПСЖ» и «Нант». Парижский клуб оказался сильнее со счётом 31:28. «ПСЖ» занял третье место в Лиге чемпионов второй сезон подряд.

В конце мая женский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче норвежская команда одержала победу над французским «Брестом» со счётом 34:28.

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