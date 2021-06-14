Бодниева вошла в тренерский штаб женской сборной России
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Людмила Бодниева включена в тренерский штаб женской сборной России по гандболу, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Людмила Бодниева включена в тренерский штаб женской сборной России по гандболу, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Бодниева — двукратная чемпионка мира в составе сборной России (2001, 2005), делегат Европейской федерации гандбола (EHF), член комиссии по проведению соревнований EHF.
«Уже не секрет, что Людмила Валерьевна ассистировала в ЦСКА Ольге Акопян, когда та была назначена исполняющим обязанности главного тренера клуба. И она очень помогла команде завоевать золото Суперлиги. Уверен, что теперь тренерский штаб сборной России стал еще сильнее», — сказал президент ФГР Сергей Шишкарёв.
По его словам,
«В то же время Евгений Васильевич продолжает работать первым
Сборная России начала подготовку к Олимпийским играм Токио. Получив небольшой отпуск после клубного сезона, игроки и тренеры собрались на базе в Сочи, где будут работать до 26 июня.
В состав команды вошли следующие игроки:
вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА);.
левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);.
правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);.
линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»);.
правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»);.
левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе — ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»);.
разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).
После возвращения из Сочи сборная России будет тренироваться в Новогорске, а также примет участие в товарищеском турнире в Нидерландах. Вылет в Японию запланирован на 18 июля.
Соперниками сборной России на групповом этапе олимпийского турнира будут команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.