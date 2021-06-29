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29 июня, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» получил право сыграть в гандбольной Лиге чемпионов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) утвердила состав участников Лиги чемпионов на новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: vk.com/meshkovbrest

В число 16 команд, которые выступят в главном клубном турнире Старого Света, включен и чемпион Беларуси «Мешков Брест». В прошлом сезоне брестчане впервые в истории пробились в четвертьфинал, где уступили будущему победителю испанской «Барселоне».

Кроме лучшего белорусского клуба, в чемпионской Лиге выступят ее нынешний триумфатор «Барса», а также немецкие команды «Киль» и «Фленсбург», французские «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье», венгерские «Веспрем» и «Пик» (Сегед), норвежский «Эльверум», датский «Ольборг», северомакедонский «Вардар» (Скопье), португальский «Порту», хорватский «Загреб», украинский «Мотор» (Запорожье), румынское «Динамо» (Бухарест) и польский «Кельце».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 состоится 2 июля в Вене.

В решающем поединке прошлого сезона ЛЧ гандболисты «Барселоны» завоевали свой 10-й титул, победив «Ольборг» со счетом 36:23. Испанский клуб прошел весь турнир без потерь, выиграв все 20 проведенных матчей.

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