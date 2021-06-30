Сборная России по гандболу на Олимпиаде-2020 в Токио: какие прогнозы, с кем сыграет наша команда, кто в составе

Женская сборная России по гандболу сыграет первый матч на Олимпиаде-2020 в Токио 25 июля против Бразилии.

Россия — действующий олимпийский чемпион. Команда взяла золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Всего на счету сборной две медали на Олимпийских играх — помимо золота Рио-2016 еще есть серебро Пекина-2008.

Команда всего три раза участвовала в Играх — в Пекине-2008, Лондоне-2012 (8-е место) и Рио-2016. Были попытки отбора на Олимпиады в 1996, 2000 и 2004 годах, но не удалось пройти квалификацию.

Большинство успехов команды связаны с главным тренером Евгением Трефиловым, который работал с командой с 2000 по 2019 годы. Сейчас спортсменок тренирует Алексей Алексеев, а Трефилов занимает пост вице-президента Федерации гандбола России (ФГР).

С кем в группе сыграет женская Сборная России по гандболу. Какое расписание матчей

Женский гандбольный турнир в Токио-2020 пройдет с 25 июля по 8 августа. Всего в соревнованиях примут участие 12 сборных.

Россия попала в группу B, где сыграет с Испанией, Венгрией, Швецией, Францией и Бразилией.

В группе A: Нидерланды, Черногория, Норвегия, Япония, Южная Корея и Ангола.

По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Расписание матчей сборной России:

25 июля, 5:00 мск: Россия — Бразилия

27 июля, 8:15 мск: Швеция — Россия

29 июля, 13:30 мск: Венгрия — Россия

31 июля, 8:15 мск: Россия — Франция

2 августа, 8:15 мск: Испания — Россия.

В каком статусе выступят на Олимпиаде-2020 в Токио наши гандболистки

Сборная России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового комитета (WADA) будет выступать на Играх-2020 под названием «Сборная Олимпийского комитета России» и под флагом ОКР. Вместо гимна России на турнире будет играть концерт № 1 Петра Чайковского.

Кто фавориты гандбольного турнира у женщин. Какие прогнозы

Сборная России является одним из фаворитов Игр как действующий чемпион и бронзовый призер чемпионата мира-2019.

Также среди фаворитов сборная Норвегии (чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012), Франция (серебряный призер Рио-2016 и чемпион мира мира-2017) и действующий чемпион мира — команда Нидерландов.

В каком составе сборная России выступит на Олимпиаде

Окончательный состав сборной России пока неизвестен, но тренеры команды вызвали на подготовку к Играм 21 гандболистку:

Вратари: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина.

Левые крайние: Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Дарья Самохина.

Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина.

Линейные: Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Анна Сень.

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Ольга Щербак, Антонина Скоробогатченко.

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Полина Ведехина, Елена Михайличенко, Вероника Никитина.

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева.

В составе сборной 8 олимпийских чемпионок Рио-2016: Виктория Калинина, Анна Седойкина, Полина Кузнецова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина.

Команда прилетит в Японию 17—18 июля и, вероятно, проведет несколько товарищеских матчей.

Эта Олимпиада станет первой для женской сборной России без Евгения Трефилова в роли главного тренера.

На каком стадионе пройдет гандбольный турнир Олимпиады-2020

Женский гандбольный турнир Токио-2020 пройдет на стадионе Yoyogi National Gymnasium, который расположен в одном из крупнейших парков Токио в районе Сибуя — парке Ееги.

Этот стадион был построен к Олимпиаде-1964 для соревнований по плаванию, прыжкам в воду и баскетболу. Необычный дизайн стадиона вдохновил архитектора Фрея Отто на строительство стадиона в Мюнхене для Игр-1972.

Арена вмещает в себя 13291 зрителя, однако из-за ограничений по коронавирусу игры гандбольного турнира Токио-2020 одновременно не смогут посетить больше 6145 зрителей (50% заполняемости трибун).

На этом стадионе проходили по два чемпионата мира по фигурному катанию и волейболу, а также концерты известных исполнителей (например, группы Queen).