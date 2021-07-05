Защитить титул в Токио. Гандболистки готовы к сложной миссии

Все меньше времени остается до того, как в Токио зажжется огонь перенесенных на год Игр летней Олимпиады. Игр долгожданных и очень ценных в пору пандемии. Некоторые российские атлеты, которым предстоит участвовать в Играх, уже начали прибывать в Японию на сборы, другие готовятся в России.

Сверить часы

А в Москве продолжает работу медиацентр команды ОКР, в рамках которого с журналистами встречаются представители разных олимпийских видов спорта. А также глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который в последние дни перед Играми, кажется, работает без перерывов и выходных.

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— Сейчас самое время сверить часы и исправить то, что еще можно исправить, — сказал журналистам Поздняков. — Мы провели большое количество встреч с руководителями спортивных федераций, обсуждали разные модели последнего этапа подготовки. К сожалению, разработанный нами план Б оказался востребованным, многие команды вынуждены были отказаться от сборов в Японии и перенести их на Дальний Восток. Очень надеюсь, что изменений в последний момент уже не будет. Часть сотрудников ОКР уже находится в Японии и заканчивает проходить обязательный карантин. С завтрашнего дня они будут готовы встречать спортсменов.

В олимпийской программе не так много игровых видов спорта, поэтому каждая медаль в них ценна особо и приковывает внимание болельщиков. Не смущает их и то, что турниры долгие, а выиграть для страны можно всего одну медаль на команду. Зато какими яркими выходят эти победы! Вспомните мужчин-волейболистов в Лондоне или девушек-гандболисток в Рио. Любой такой успех навсегда остается в памяти. И теперь гандбол у Позднякова на особом счету.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ8RvYorctS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ8RvYorctS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ8RvYorctS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация гандбола России (@rushandball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— С руководством национальной федерации мы провели рабочую встречу, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион. — Рад констатировать тот факт, что задачи, стоявшие в нашем плане, ФГР выполнены. И мы очень надеемся, что это поможет нашим девушкам успешно выступить на Играх. Безусловно, российская женская сборная является одним из фаворитов Олимпиады, это действующие чемпионки, и к их выступлению будет приковано большое внимание. Со своей стороны мы готовы сделать все, чтобы создать им необходимые условия. Встречался я и с некоторыми девушками на сборе в Сочи, мы хорошо поговорили, узнали друг друга поближе. Надеюсь, это тоже пойдет на пользу, сделает обстановку в команде психологически более комфортной.

Гандбольный турнир, кстати, будет идти на протяжении почти всей Олимпиады, с 25 июля по 8 августа. И всем хочется надеяться, что россиянки будут оставаться на нем до последнего дня.

Евгений Трефилов | Источник: Спорт-Экспресс

Половина команды из Рио плюс Трефилов

Между прочим, состав олимпийской сборной из 17 игроков главный тренер Алексей Алексеев объявил в понедельник прямо на пресс-конференции. Из 18 спортсменок, ездивших с командой на товарищеский турнир в Нидерланды, в окончательную заявку не попала линейная Анастасия Илларионова. По словам Алексеева, было решено сделать ставку на более опытных Ксению Макееву и Анну Сень.

В финальную заявку команды войдут 15 игроков, которые будут жить в Олимпийской деревне, в заявку на матч можно будет включать 14 из них. Еще две спортсменки получат статус резервисток — они будут жить в официально рекомендованной МОК гостинице и тренироваться вместе с командой. В случае необходимости ими можно заменить кого-то из основы.

— Наша подготовка проходит по плану, единственное, не все девчонки успели отдохнуть, так как ЦСКА поздно закончил сезон и время на восстановление было ограничено, — сказал журналистам генеральный директор ФГР России Лев Воронин. — Тем не менее запланированный сбор на базе в Сочи прошел хорошо. Сейчас команда находится под нагрузкой, с ними работает наша научная бригада. Мы рассчитываем, что по приезде в Токио команда уже будет находиться в нормальной форме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQrZBfDBXDy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQrZBfDBXDy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQrZBfDBXDy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация гандбола России (@rushandball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но есть и сложности — например, из-за коронавируса у сборной России сорвался последний контрольный турнир в Южной Корее. Напомним, что на соревнованиях в Нидерландах россиянки уступили хозяйкам площадки, которые являются действующими чемпионками мира — 29:30, и сборной Швеции со счетом 28:31. Причем, как отметил Алексеев, задачи выиграть во что бы то ни стало перед ним не стояло. Хотя, вполне возможно, это были последние для команды матчи до старта Игр.

— Изначально мы хотели 16 июля улететь в Сеул, а теперь 17-го числа заедем непосредственно в Олимпийскую деревню, — отметил Воронин. — Очень надеемся, что оргкомитет разрешит нам сыграть пару товарищеских матчей непосредственно в Токио перед началом соревнований. Насколько это реально, узнаем уже по прилете.

Кстати, из 17 гандболисток в составе этой команды сразу восемь чемпионок Рио — Седойкина, Вяхирева, Дмитриева, Сень, Бобровникова, Кузнецова, Ильина и Калинина. И Евгений Трефилов, который привел их всех к золоту, тоже едет в Японию. Но уже не как тренер, а в качестве вице-президента федерации. Поэтому он будет находиться за пределами Олимпийской деревни и встретиться с командой вряд ли сможет.

Анна Сень | Источник: Спорт-Экспресс

Бегом к пьедесталу

Формат олимпийского турнира достаточно прост. 12 команд участниц на первом этапе разбиты на две шестерки и играют в один круг. Россиянки начнут соревнования матчем с Бразилией 25 июля. Кроме бразильянок в группе с российскими девушками также Швеция (27 июля), Венгрия (29 июля), Франция (31 июля) и Испания (2 августа). В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные из шестерки.

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— График не выбирают, конечно, но мы уже изучили составы всех соперников и сошлись на том, что с Бразилией хорошо было бы сыграть немного позже, — отметил Алексеев. — Команда у них возрастная, на «свежака» может выдать один-два хороших матча, а затем «сдуться». Но ничего страшного, если мы едем туда занимать высокие места, то все матчи надо играть только на победу. Понятно, что проходных встреч тут не будет. Игры через день, но это условие одинаково для всех.

По словам тренера, штаб сборной планирует вывести гандболисток на пик формы как раз на эти две недели. Именно поэтому на сборе в Сочи было много беговой работы, которая не всем по душе. Но как говорит Алексеев, «стоя или лежа в гандбол не играют».

— Девчонки засекали — в Сочи пробегали порой по 25 километров за день, — смеется капитан команды Дарья Дмитриева. — Поначалу было немного странно, это совсем другой подход, чем прежде. Хотя раньше мы и не засекали. Естественно, этот этап подготовки самый нелюбимый, не только у нас — у всех спортсменов. Надо много бегать, много прыгать, а игры нет совсем. После товарищеских игр осталось ощущение, что нужно выходить из функциональной ямы. То, что она будет, прогнозировала научная группа. Думаю, нужно еще наладить больше игровых взаимодействий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEhlUQBn_kQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEhlUQBn_kQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEhlUQBn_kQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Dmitrieva (@dashikdmitrieva07)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот от вопроса о настрое разыгрывающая сборной отмахивается — лишней мотивации на Играх и не надо. Победа четыре года назад лишь повод выйти на площадку уже в Токио и повторить пройденное.

— Да, на последних чемпионатах мира и Европы мы терпели обидные поражения, поскольку некоторых девчонок не было из-за травм, — напоминает Дмитриева. — Сейчас мы в полном боевом составе, еще наберем ход, и все будет нормально. Когда мы играли в Рио, мне было 21, я вообще не понимала, что происходит на моих глазах. Сейчас в команде тоже много молодых девчонок, которые тоже не представляют. Но, думаю, они отдадут все силы, чтобы достичь того же результата.

Тогда как Воронин более осторожен. Даже после слов Позднякова, назвавшего россиянок фаворитом олимпийского турнира. Тем не менее глава федерации Сергей Шишкарев задачу команде уже поставил.

— Все спортсмены — люди суеверные, поэтому не буду говорить конкретно, — отметил Воронин. — Тем не менее задача нам была поставлена. У нас реально очень хорошая команда. Девчонки все заряжены. Считаю, что мы будем биться за самые высокие места. А статус действующих чемпионок лишь дополнительная мотивация. Девчонки все прекрасно понимают.