Евгений Трефилов дал совет гандболисткам сборной России перед вылетом в Токио

«Отбросьте все свои обиды — всё это мусор. Хочу, чтобы команда была как единый кулак», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая будет защищать титул, сыграет в группе В, где её соперниками стали команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.