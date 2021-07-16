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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Трефилов дал совет гандболисткам сборной России перед вылетом в Токио

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) заслуженный тренер России Евгений Трефилов на проводах женской сборной России на Олимпийские игры дал совет спортсменкам.

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Источник: РИА "Новости"

«Отбросьте все свои обиды — всё это мусор. Хочу, чтобы команда была как единый кулак», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая будет защищать титул, сыграет в группе В, где её соперниками стали команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

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