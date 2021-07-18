Российские гандболистки проиграли в финале молодежного чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу среди игроков до 19 лет является трехкратным чемпионом Европы (2002, 2004, 2013) и в третий раз стала серебряным призером турнира. Трижды команда занимала третье место на турнире. Сборная Венгрии во второй раз подряд завоевала золотые медали.