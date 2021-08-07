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7 августа, источник: Матч ТВ

Французские гандболисты стали олимпийскими чемпионами в Токио

Мужская сборная Франции по гандболу обыграла команду Дании в финальном матче олимпийского турнира.

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35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Встреча завершилась со счетом 25:23.

Сборные Дании и Франции преодолели групповой этап, оказавшись лидерами в своих группах.

В плей-офф Франция обыграла Бахрейн (42:28), а затем Египет (27:23).

Датчане уверенно победили Норвегию (31:25), а в полуфинале прошли Испанию (27:23), которая стала бронзовым призером Олимпиады.

На Играх 2016 года сборная Франции уступила Дании в финале.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Гандбол. Мужчины. Финал

Франция — Дания — 25:23 (14:10).

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