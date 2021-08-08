Российская гандболистка Анна Вяхирева заявила, что берет паузу в карьере

«Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее, — сказала 26-летняя Вяхирева. — Я большой максималист по жизни, любому делу отдаю всю себя, поэтому сейчас мне нужно взять паузу, чтобы себя, свое тело, ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, что клуб и сборная позволят мне это сделать, несмотря на наличие контракта. Если не получится, то я буду дальше работать».