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8 августа, источник: ТАСС

Российская гандболистка Анна Вяхирева заявила, что берет паузу в карьере

Спортсменка надеется, что в ее клубе «Ростов-Дон» пойдут навстречу в данном вопросе.

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Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года российская гандболистка Анна Вяхирева намерена приостановить карьеру. Об этом спортсменка заявила журналистам.

«Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее, — сказала 26-летняя Вяхирева. — Я большой максималист по жизни, любому делу отдаю всю себя, поэтому сейчас мне нужно взять паузу, чтобы себя, свое тело, ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, что клуб и сборная позволят мне это сделать, несмотря на наличие контракта. Если не получится, то я буду дальше работать».

Вяхирева с 2016 года представляет «Ростов-Дон», в составе которого по четыре раза стала чемпионкой России и обладателем Кубка России, пять раз выиграла Суперкубок России. В составе национальной сборной она стала олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр в Токио, на этих турнирах она признавалась самым ценным игроком. Также в составе сборной России она стала бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным — чемпионата Европы (2018).

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