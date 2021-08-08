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8 августа, источник: Чемпионат.com

«Белое золото». Гандболистка Владлена Бобровникова — о серебре Олимпиады

Российская гандболистка Владлена Бобровникова подвела итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Россиянки стали серебряными призёрами, уступив в финале сборной Франции.

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«У нас серебро… выстраданное, тяжёлое. Кто-то скажет «всего лишь», а вы не представляете, что за этим серебром стоит… Месяцы на противовоспалительных, слёзы по вечерам, после второй игры нас вообще отправляли домой и говорили, что мы не выйдем из группы!

С девчонками мы решили что это «белое золото». Горжусь безумно всей моей командой.

Спасибо отдельно моему Фе. Только мы вдвоём знаем, какой тяжёлый путь мы прошли вместе. Каждодневные звонки, твоя поддержка, я бы не смогла без тебя!

Мамуличка, моя дорогая, наша самая лучшая бабушка! Спасибо за твою поддержку и что вы с Фе столько времени были одни с Арюшей!

P. S. Я жду момента, когда надену на мою доченьку эту медальку!" — написала Бобровникова н своей странице в «Инстаграме».

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