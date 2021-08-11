Белорусские гандболистки не вышли в полуфинал юношеского ЧЕ

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В2 с командой Исландии белоруски выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча — 15:11, но после перерыва упустили инициативу и в итоге уступили с минимальной разницей в счете — 25:26. Самой результативной в составе проигравших стала Ульяна Петрачкова, забросившая 7 мячей. До этого поражения подопечные Александра Липинского разгромили сверстниц из Латвии (39:21) и уступили команде Польши (23:28).
Положение команд: Польша — 6 очков (3 матча), Исландия — 6 (3), Беларусь — 2 (3), Турция — 2 (3), Латвия — 0 (4). Завтра белорусские гандболистки встретятся с турецкой командой.
Положение команд в группе В1: Сербия — 3 (2), Фарерские острова — 3 (2), Италия — 2 (2), Эстония — 0 (2).
После финиша предварительного этапа в полуфинал пройдут по две лучшие сборные. Турнир завершится 15 августа.