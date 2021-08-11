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11 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки не вышли в полуфинал юношеского ЧЕ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки юношеской сборной Беларуси (U-17) не смогли пробиться в полуфинал второго дивизиона чемпионата Европы, который проходит в литовской Клайпеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В2 с командой Исландии белоруски выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча — 15:11, но после перерыва упустили инициативу и в итоге уступили с минимальной разницей в счете — 25:26. Самой результативной в составе проигравших стала Ульяна Петрачкова, забросившая 7 мячей. До этого поражения подопечные Александра Липинского разгромили сверстниц из Латвии (39:21) и уступили команде Польши (23:28).

Положение команд: Польша — 6 очков (3 матча), Исландия — 6 (3), Беларусь — 2 (3), Турция — 2 (3), Латвия — 0 (4). Завтра белорусские гандболистки встретятся с турецкой командой.

Положение команд в группе В1: Сербия — 3 (2), Фарерские острова — 3 (2), Италия — 2 (2), Эстония — 0 (2).

После финиша предварительного этапа в полуфинал пройдут по две лучшие сборные. Турнир завершится 15 августа.

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