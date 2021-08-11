Белорусские гандболистки не вышли в полуфинал юношеского ЧЕ

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В2 с командой Исландии белоруски выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча — 15:11, но после перерыва упустили инициативу и в итоге уступили с минимальной разницей в счете — 25:26. Самой результативной в составе проигравших стала Ульяна Петрачкова, забросившая 7 мячей. До этого поражения подопечные Александра Липинского разгромили сверстниц из Латвии (39:21) и уступили команде Польши (23:28).