Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру

«У меня накопилась усталость — и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).

Выступала за сборную России трех возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали", — цитирует Дмитриеву сайт ЦСКА.