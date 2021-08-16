Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру
Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру до 1 января 2022 года. Об этом сообщает
Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру до 1 января 2022 года. Об этом сообщает
«У меня накопилась усталость — и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).
Выступала за сборную России трех возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали", — цитирует Дмитриеву сайт ЦСКА.
Дмитриева — олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Игр в Токио.