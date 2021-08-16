Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Химки
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
16:54 (мск), источник: Sports.Ru

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру

Капитан ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру до 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Наверх
Источник: Reuters

«У меня накопилась усталость — и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).

Выступала за сборную России трех возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали", — цитирует Дмитриеву сайт ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитриева — олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Игр в Токио.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
«В атаке столб больше не нужен». Уткин – о составе сборной
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Общий долг «Барселоны» составляет почти 1,5 млрд евро
Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан – мне не до этого
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь