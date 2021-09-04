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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА и «Машеки» победили в матчах чемпионата Беларуси

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли в Гродно местный «Неман» с разницей в 13 мячей — 33:20.

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Источник: РИА "Новости"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по гандболу завершились встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли в Гродно местный «Кронон» с разницей в 13 мячей — 33:20. В стартовом поединке нового чемпионата подопечные Игоря Папруги разгромили у себя дома могилевский клуб «Машека» с результатом 33:21.

Могилевчане во втором туре переиграли на выезде столичный «БГУФК-СКА» со счетом 36:29.

Действующий чемпион страны «Мешков Брест» в первый игровой день у себя дома не оставил шансов «Кронону» — 40:20, а затем также на своей арене был сильнее гандболистов «Гомеля» — 47:30. Гомельчане в первом туре выиграли на своей площадке у «БГУФК-СКА» с результатом 43:32.

В соревнованиях женских команд фавориты также одержали по две виктории. Чемпион Беларуси «БНТУ-БелАЗ» на старте победил воспитанниц РГУОР — 46:24, а потом разгромили столичную «Звезду» с перевесом в 43 гола — 64:21. Обладательницы серебяных медалей прошлого первенства гандболистки «Гомеля» выиграли у бобруйской «Березины» — 37:21 и РГУОР — 34:23.

Следующие встречи гандбольного чемпионата состоятся 8 сентября.

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