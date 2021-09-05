«Чувствую, скоро мне конец» Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?

Судьбоносный шаг

Эта история подтверждает, что не обязательно быть великим игроком, чтобы стать великим тренером. Игорь Турчин родился 16 ноября 1936 года в селе Софиевка (на тот момент часть Королевства Румыния, сейчас — Одесская область — прим. «Ленты.ру») и профессиональным атлетом никогда не был. Он с отличием окончил школу, а затем поступил в Каменец-Подольский педагогический институт на кафедру физкультуры.

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О гандболе Турчин тогда даже не думал. Он получил красный диплом и собирался работать тренером по баскетболу, но подходящей ставки в киевской ДЮСШ, куда его направили по распределению, не оказалось. Вместо баскетбола предложили взять женскую секцию по гандболу. Деваться было некуда, и Турчин согласился.

Начинать пришлось с нуля. Гандбольное отделение только открылось, команды еще не было, и Турчин сам ходил по школам, советовался с учителями физкультуры и приглашал на тренировки девочек 12−13 лет. Мог ли кто-то подумать, что коллектив, который ему в итоге удалось собрать, в будущем станет лучшим не только в стране, но и во всей Европе?

В 1962 году на основе этой команды было решено создать гандбольный клуб «Спартак».

VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года). Соревнования по гандболу среди женщин. Тренер сборной женской команды СССР по гандболу Игорь Турчин и капитан сборной СССР Людмила Порадник во Дворце спорта в Киеве | Источник: РИА "Новости"

«Выиграем и мир, и Олимпиаду»

Турчин проявил себя не только как талантливый тренер, но и как хороший психолог. Однажды, когда в активе «Спартака» уже было несколько побед на республиканских первенствах, он устроил подопечным спарринг с московским «Трудом», чемпионом СССР. 16-летние киевлянки проиграли разгромно, и это стало сильнейшим ударом по их самолюбию.

Девушки плакали прямо в спортивном зале, но Турчин только этого и ждал. Тренер собрал игроков и произнес вдохновляющую речь: «Запомните этот матч. Без поражений не бывает больших побед. Обещаю, настанет день, когда мы выиграем чемпионат СССР. Да что там — и мир, и Олимпиаду тоже! Только для этого надо работать. И гораздо больше, чем раньше».

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Тот матч действительно стал отличным уроком. Команда начала тренироваться с двойной энергией и через семь лет добилась первой большой победы — стала чемпионом страны. Началась эра киевского клуба: на протяжении следующих 20 лет «Спартак» был безоговорочно лучшим в СССР и 13 раз выиграл Кубок европейских чемпионов. Это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса. До сих пор трофеев больше, чем у «Спартака», нет в гандболе ни у кого.

В 1971 году Турчину предложили возглавить национальную команду — совмещать с работой в киевском клубе. Прежний тренер Лазарь Гуревич не сумел вывести сборную на чемпионат мира и ушел в отставку. Турчин принялся перестраивать команду — костяк новой сборной составили гандболистки «Спартака», и уже спустя два года это дало первые результаты. Советские гандболистки пробились на чемпионат мира и завоевали бронзовые медали. А в 1976 году, когда женский гандбол дебютировал на Олимпийских играх в Монреале, взяли золото.

Сборная СССР отличалась не только мастерством, но и высочайшей дисциплинированностью. Турчин любил порядок, не терпел опозданий и следил, чтобы режим соблюдался четко. Известен случай, как мужская сборная СССР по гандболу, которая тоже выиграла в Монреале, пригласила женскую команду отметить двойную победу в своем корпусе в олимпийской деревне. Девушки согласились, но около 11 вечера раздался телефонный звонок. На том конце провода был Турчин: «Срочно по номерам». Спорить с тренером никто не стал.

Спустя четыре года советские гандболистки повторили успех на Олимпиаде в Москве. Кроме того, при Турчине они стали двукратными чемпионками мира и взяли бронзу на летних Играх в Сеуле в 1988-м.

Тренер спортсменов-гандболистов Игорь Турчин. Украинская ССР | Источник: РИА "Новости"

«В него была влюблена вся команда»

Огромную роль в жизни Турчина играла его жена Зинаида. Познакомились они, когда тренер только набирал команду, девушка была его ученицей. Турчин терпеливо ждал, когда Зинаиде исполнится 18 лет, а потом сделал предложение — прямо в ее день рождения. Это произошло в Кишиневе после очередного матча чемпионата СССР. Спортсменка согласилась, хотя родителей ее будущий муж беспокоил. «Он же на десять лет старше», — осторожно возражала мать.

Он пришел работать, когда ему было 23 года. Высокий, стройный, чубатый… Жена тренера Игоря Турчина, двукратная олимпийская чемпионка Зинаида Турчина

Команда новость о браке восприняла с ревностью. Поначалу Зинаиду даже намеренно не замечали на площадке и не давали ей пас. «Ничего удивительно, ведь в Турчина была влюблена вся команда», — объясняла она. Она очень расстраивалась, плакала каждый день, и Турчин решил вмешаться. Он в жесткой форме пригрозил игрокам: если это не прекратится, тренер вместе с женой соберут вещи и уйдут. Это подействовало.

Их тандем оказался очень успешным. Зинаида была проводником идей мужа. Она стала центральной фигурой «Спартака» и сборной СССР, доросла до звезды мирового масштаба, была признана лучшей гандболисткой XX века. Турчин после Олимпиады 1976 года был назван лучшим гандбольным тренером в мире.

В браке Игорь и Зинаида прожили 28 лет, у них родились двое детей. После завершения карьеры в 1989 году олимпийская чемпионка помогала мужу в новой роли — стала в киевском клубе вторым тренером.

«Знаешь, как я умру? На скамейке»

Но у успеха была и обратная сторона. Турчин был трудоголиком, гандбол для него всегда стоял на первом месте. «Сначала работа, потом все остальное», — любил повторять тренер. Он не жалел себя ни на тренировках, ни тем более во время матчей. Турчин был крайне эмоционален и участвовал в каждом эпизоде. Кричал на игроков, спорил с судьями, соперниками, ругался с болельщиками… Его нередко выводили из зала, показывали красные карточки — только так можно было охладить его пыл. Каждая игра забирала у Турчина уйму сил и энергии.

Такой образ жизни не мог не повлиять на его здоровье. В 1973 году тренер перенес первый инфаркт. Всего их было три. Врачи предупредили, что в следующий раз не спасут. Специалист и сам понимал, что, работая на износ, долго не протянет. «Если умру, то только на тренировке или на игре», — говорил он. А одна из его учениц, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле Марина Базанова и вовсе рассказывала, что тренер однажды прямо предсказал свою смерть: «Я чувствую, что скоро мне конец. Знаешь, как я умру? На скамейке».

Тренер олимпийской команды СССР по гандболу Игорь Турчин (стоит) наблюдает за успехами советских спортсменок на XXII Олимпийских играх в Москве | Источник: РИА "Новости"

Последнюю операцию на сердце Турчину сделали в Норвегии. Стоила она 25 тысяч долларов, причем оплатили ее местные меценаты. Взамен тренер должен был три года отработать в одной из норвежских команд. Правда, уже спустя восемь месяцев специалист вернулся в Киев и вновь возглавил родной клуб. Он чувствовал себя гораздо лучше, похудел, посвежел. 16 ноября он готовился отмечать 57-й день рождения.

«Гандбол выпил всю его кровь»

7 ноября 1993 года в Бухаресте «Спартак» проводил матч ⅛ финала второго по значимости турнира континента — Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Соперником был местный «Рапид».

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В тот день Турчин неважно себя чувствовал, но был удивительно спокоен. В перерыве его знобило, но он, несмотря на это, успел дать игрокам указания на второй тайм. Когда гандболистки выходили из раздевалки, хотел пойти вслед на ними. Поднялся со скамейки, забросил сумку на плечо, но вдруг облокотился на стену и тихо проговорил: «Девочки, я умираю».

Зинаида Турчина на матч не полетела, осталась с детьми дома. Бывшая спортсменка следила за игрой по телевизору. Неладное она заподозрила, когда комментатор сообщил, что одному из игроков стало плохо. Когда после перерыва Зинаида увидела заплаканные лица гандболисток «Спартака», сразу все поняла. «Я зарыдала. Прибежал сын Миша, который был в соседней комнате. “Мама, что c тобой?”» — вспоминала она.

Матч остановили. Организаторы вызвали скорую, но она приехала только через 20 минут. Медики зафиксировали смерть от сердечного приступа.

Турчин поклонялся гандболу, словно идолу. Муж ради него жертвовал не только здоровьем, но и благополучием семьи. И гандбол, подобно вампиру, выпил всю его кровь. Жена тренера Игоря Турчина, двукратная олимпийская чемпионка Зинаида Турчина

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После смерти Турчина гандбольный клуб «Спартак» получил его имя. В честь тренера названа и одна из улиц Киева. С 1995 года в память о нем на Украине регулярно проводят международный турнир по гандболу.

При жизни специалист написал книгу «Стратегия игры». В 1984 году режиссер Вячеслав Винник снял фильм «И прекрасный миг победы». Турчин и игроки киевской команды стали прообразами главных героев картины.