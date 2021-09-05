«Мешков Брест» занял четвертое место в SEHA-лиге
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не смогли попасть в число призеров десятого розыгрыша
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не смогли попасть в число призеров десятого розыгрыша
В матче за третье место чемпионы Беларуси неожиданно крупно проиграли лучшему украинскому клубу запорожскому «Мотору» — 20:31. После первой половины встречи была ничья — 11:11, а во втором тайме у брестчан, в составе которых
В полуфинале «Мешков Брест» уступил в серии послематчевых пенальти хорватскому «Загребу», а «Мотор» проиграл венгерскому «Веспрему».
Победителем юбилейного розыгрыша
В прошлом сезоне «Веспрем», победил в финале гандболистов северомакедонского «Вардара» из Склпье со счетом 35:27. В матче за бронзу «Мешков Брест» оказался сильнее «Загреба» — 29:24. За все годы проведения этого турнира «Вардар» выигрывал его пять раз, четырежды побеждал «Веспрем», один титул у «Загреба». Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.
В середине сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В предварительной группе А оппонентами гандболистов клуба «Мешков Брест» будут немецкий «Киль», северомакедонский «Вардар» (Скопье), венгерский «Пик» (Сегед), датский «Ольборг», норвежский «Эльверум», французский «Монпелье» и хорватский «Загреб».