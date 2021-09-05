«Мешков Брест» занял четвертое место в SEHA-лиге

В матче за третье место чемпионы Беларуси неожиданно крупно проиграли лучшему украинскому клубу запорожскому «Мотору» — 20:31. После первой половины встречи была ничья — 11:11, а во втором тайме у брестчан, в составе которых из-за травм не было нескольких ведущих игроков, не хватило сил и соперники добились уверенной победы. В составе проигравших самым результативным стал словенский легионер Яка Малус, который 6 раз поражал ворота соперников. Белорусский легионер запорожцев Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, Борис Пуховский отличился три раза, а на последнем рубеже обороны отлично действовал белорусский голкипер Иван Мороз, отразивший 41% бросков.

В полуфинале «Мешков Брест» уступил в серии послематчевых пенальти хорватскому «Загребу», а «Мотор» проиграл венгерскому «Веспрему».

Победителем юбилейного розыгрыша SEHA-лиги, как и в прошлом сезоне, стал «Веспрем», одолевший в решающем поединке «Загреб». Игровое время финала завершилось вничью — 27:27, а в серии пенальти удача была на стороне венгерской команды — 4:2.

В прошлом сезоне «Веспрем», победил в финале гандболистов северомакедонского «Вардара» из Склпье со счетом 35:27. В матче за бронзу «Мешков Брест» оказался сильнее «Загреба» — 29:24. За все годы проведения этого турнира «Вардар» выигрывал его пять раз, четырежды побеждал «Веспрем», один титул у «Загреба». Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.