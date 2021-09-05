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5 сентября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» занял четвертое место в SEHA-лиге

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» не смогли попасть в число призеров десятого розыгрыша SEHA-лиги, который завершился в хорватском Задаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче за третье место чемпионы Беларуси неожиданно крупно проиграли лучшему украинскому клубу запорожскому «Мотору» — 20:31. После первой половины встречи была ничья — 11:11, а во втором тайме у брестчан, в составе которых из-за травм не было нескольких ведущих игроков, не хватило сил и соперники добились уверенной победы. В составе проигравших самым результативным стал словенский легионер Яка Малус, который 6 раз поражал ворота соперников. Белорусский легионер запорожцев Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, Борис Пуховский отличился три раза, а на последнем рубеже обороны отлично действовал белорусский голкипер Иван Мороз, отразивший 41% бросков.

В полуфинале «Мешков Брест» уступил в серии послематчевых пенальти хорватскому «Загребу», а «Мотор» проиграл венгерскому «Веспрему».

Победителем юбилейного розыгрыша SEHA-лиги, как и в прошлом сезоне, стал «Веспрем», одолевший в решающем поединке «Загреб». Игровое время финала завершилось вничью — 27:27, а в серии пенальти удача была на стороне венгерской команды — 4:2.

В прошлом сезоне «Веспрем», победил в финале гандболистов северомакедонского «Вардара» из Склпье со счетом 35:27. В матче за бронзу «Мешков Брест» оказался сильнее «Загреба» — 29:24. За все годы проведения этого турнира «Вардар» выигрывал его пять раз, четырежды побеждал «Веспрем», один титул у «Загреба». Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.

В середине сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В предварительной группе А оппонентами гандболистов клуба «Мешков Брест» будут немецкий «Киль», северомакедонский «Вардар» (Скопье), венгерский «Пик» (Сегед), датский «Ольборг», норвежский «Эльверум», французский «Монпелье» и хорватский «Загреб».

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