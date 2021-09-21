Восемь гандболистов юношеской сборной России отстранены от соревнований

Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.

«Комиссия по этике ФГР приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях, организуемых ФГР, восьмерых участников мужской юношеской сборной России по гандболу до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, в которых принимала участие сборная, — говорится в релизе организации. — Отстранены (с 21 сентября 2021 года до вынесения итогового решения комиссией по этике) Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко».

«По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру», — добавили в ФГР.

Как уточняется в релизе, подобная практика игры на тотализаторе, вероятно, существует и в чемпионате России. «ФГР намерена продолжить расследование фактов причастности игроков и тренеров к махинациям со ставками, однако имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что подобная практика имеет достаточно широкое распространение среди ряда клубов. Федерация намерена и будет обращаться в правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет», — отметили в пресс-службе.

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«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков, — отметил президент ФГР Сергей Шишкарев. — Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из того затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны».