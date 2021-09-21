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21:48 (мск), источник: Sport24

Жуткий скандал в российском гандболе: сборная продавала Родину и специально проигрывала

Просто жесть.

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Источник: Sport24

Мужская молодежная сборная России по гандболу занимает на чемпионате Европы 15-е место. Из 16-ти команд. «Ничего, бывает», — скажете вы. Но возможно ли такое в виде спорта, где женская команда за последние 20 лет берет четыре золота чемпионата мира и три раза играет в финале Олимпиады? Почему при таких же условиях подготовки парни пропускают вперед 14 команд только на своем континенте? А вот вам еще один интересный факт: на турнире наши ребята проиграли Австрии со счетом 19:36, а через четыре дня обыграли эту же команду — 31:24.

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Подозрительно? Вот и руководители нашего гандбола тоже кое-что заподозрили. А потом выступили перед журналистами с результатами внутренней проверки.

Как сообщил официальный сайт ФГР, по результатам расследования было установлено, что «внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок».

«Комиссия по этике считает неприемлемым любые манипуляции со стороны российских гандболистов. Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом. Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», — сказал заявил глава комиссии по этике ФГР Борис Кипкеев.

В федерации не стали скрывать имена попавшихся игроков. В списке оказались 8 человек. Это при том, что заявка на турнир состоит из 16 человек.

  • Дмитрий Кандыбин («Чеховские медведи — УОР № 4»)
  • Александр Морозов («Чеховские медведи — 2»)
  • Никита Гоголев («Чеховские медведи — УОР № 4»)
  • Дмитрий Фролов (ЦСКА-2)
  • Даниил Дмитриев (ЦСКА-2)
  • Максим Найдунов (ЦСКА-2)
  • Максим Ермолин (СКИФ-2)
  • Георгий Кириленко (СКИФ)

В скандале замешана половина команды. И это половина команды получала от представителей букмекерских контор информацию о желаемом исходе того или иного матча, а потом получала и распределяла вознаграждение в случае достижения нужного результата. Вот вам и одна из причин 15-го места на турнире.

Источник: Официальный сайт молодежного Евро (U-19) по гандболу

Глава российского гандбола Сергей Шишкарев не подбирал слова, комментируя произошедшее даже для официального сайта ФГР.

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«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны», — эмоционально отреагировал на случившееся президент ФГР.

Комитет по этике выступит с докладом 29 сентября — это будет следующий важный шаг в расследовании произошедшего. С 21 сентября все восемь игроков отстранены от участия в соревнованиях.

«Мы возмущены подобным поведением игроков. Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически честью страны. Я, как человек, который провел всю свою жизнь в профессиональном спорте, считаю, что таким людям не место в гандболе и выступаю за самые жесткие меры воздействия, чтобы остановить распространение этой заразы», — заявил генеральный директор федерации Лев Воронин.

Кроме того, комиссия ФГР по этике рекомендовала федерации расторгнуть контракт с главным тренером «молодежки» Виталием Ивановым.

Источник: Официальный сайт молодежного Евро (U-19) по гандболу

Не прошел мимо скандала и глава российского спорта Олег Матыцин, который отметил, что договорные матчи и манипуляции «совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства».

«Попадание в состав национальной сборной России — честь для любого спортсмена. Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших — и не только в том, что касается физических и игровых качеств, но в первую очередь моральных качеств, соблюдения принципов честной игры. То же самое относится к тренеру, который должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков. Надеюсь, ФГР досконально рассмотрит сложившуюся ситуацию и все виновные понесут ответственность за произошедшее», — заявил министр.

Источник: РИА "Новости"

Что толкает игроков на подобные действия? Этот вопрос задали игрокам в федерации. Они объяснили связь с букмекерами нехваткой средств.

«Беседовал с ребятами, они сказали, что им не хватает средств, у них плохие условия. Это совершенно не так, у детей сейчас условия шикарные: им выплачивают заработные платы, их обеспечивают жильем и едой. И ни одна сборная прежде не получала таких хороших условий для подготовки к этому чемпионату Европы», — сказал генеральный директор ФГР.

Понятно, что зарплаты в гандболе не сравнимы с футбольными и хоккейными. Здесь многое зависит от клуба, но молодые игроки редко получает больше нескольких десятков тысяч рублей. Однако перспективы выхода более на высокий уровень и полное социальной обеспечение вряд ли позволяют жаловаться на такое положение. Тем более в юном возрасте. Связь с букмекерами можно объяснить лишь желанием поднять легкие деньги «здесь и сейчас». Важно, что подобные вещи оглашаются в СМИ. И, если практика общения с букмекерами распространена даже на национальную сборную, то что тогда происходит в клубных чемпионатах? В любом случае, хорошо, что российский гандбол вышел на непростой путь очищения.

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