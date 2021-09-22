«Настоящая продажа родины»: гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро

Восемь игроков молодежной сборной России по гандболу были отстранены из-за подозрений в ставках на собственные матчи. Такое решение приняла Федерация гандбола России (ФГР) после расследования, проведенного комиссией по этике. Было установлено, что по ходу чемпионата Европы — 2021 группа игроков сборной находилась в сговоре с лицами, которые занимались организацией ставок, обеспечивала на площадке определенный результат, а затем делила между собой доход от выигрыша на ставках. В частности, спортсмены-мошенники гарантировали определенное количество заброшенных мячей за игру.

В итоге национальная команда заняла на молодежном Евро 15-е место из 16. Отстранение от гандбола получили подозреваемые в ставках Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

«Комиссия по этике считает неприемлемыми любые манипуляции со стороны российских гандболистов. Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом. Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», — цитирует ТАСС главу комиссии по этике ФГР Бориса Кипкеева.

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев признался, что хотел заявить о возможных нарушениях еще раньше и упоминал об этом на исполкоме в октябре 2020 года, поскольку у него на руках уже были некоторые данные. Однако тогда в дело вмешалась пандемия коронавируса, и расследование не было проведено. Теперь же Шишкарев намерен довести разбирательства до конца: в курс дела уже введены министерство спорта и Олимпийский комитет России, а все имеющиеся данные переданы в правоохранительные органы.

Когда я узнал об этом, у меня опустились руки. Когда ты вкладываешь в развитие гандбола не только собственные средства, но и душу, эмоции… Меня многие критикуют, говорят, что нельзя так реагировать на все, но я иначе не могу. Мы установили, что восемь игроков сборной России на чемпионате Европы сдали матчи сборным Дании и Австрии. Я приравниваю это к измене родине. И это не пафос. Если президент России награждает игроков за достижение государственными наградами, то сдача игр — настоящая продажа родины. Сергей Шишкарев президент Федерации гандбола России

Генеральный директор ФГР Лев Воронин предположил, что нечестная игра гандболистов уже вошла в систему, и на чемпионате Европы — 2021 ставки для них были обыденностью. Не исключено, что юные спортсмены проделывали подобное и в чемпионате страны.

«Беседовал с ребятами, они сказали, что им не хватает средств, у них плохие условия. Это совершенно не так, у детей сейчас условия шикарные: им выплачивают заработные платы, их обеспечивают жильем и едой. И ни одна сборная прежде не получала таких хороших условий для подготовки к этому чемпионату Европы», — подчеркнул Воронин.

С заявлением по поводу этого скандала выступил министр спорта России Олег Матыцин.

Попадание в состав национальной сборной России — честь для любого спортсмена. Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших — и не только в том, что касается физических и игровых качеств, но и, в первую очередь, моральных качеств, соблюдения принципов честной игры. Олег Матыцин министр спорта России

Юрист Илья Чичеров рассказал «Газете.Ru», какие санкции могут грозить нарушителям. По его мнению, игроки будут отстранены пожизненно.

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«Если говорить о дисциплинарных делах, то в соответствии со статьей 23 регламента о штрафах и наказаниях Международной федерации гандбола любая заинтересованная сторона, принимающая участие в манипуляции результатом матчей, будет наказана Комиссией по этике следующим образом: а) штрафом до 100 тысяч швейцарских франков, б) отстранением от участия в любой деятельности, связанной с гандболом (срок — на усмотрение Комиссии).



Также в регламенте указано, что в серьезных случаях или в случае рецидива отстранение может быть наложено пожизненно. На мой взгляд, дело абсолютно беспрецедентное, уровень соревнования очень высокий по меркам гандбола, и имеет место очевидный сговор большого количества игроков. Прогноз: дело будет квалифицировано как очень серьезное и всех игроков отстранят пожизненно», — сказал юрист.

Однако пожизненной спортивной дисквалификацией дело может не ограничиться.

Речь идет даже об уголовном преследовании, и игрокам может грозить реальный тюремный срок, о чем также рассказал Чичеров:

«Если говорить об уголовных делах, то гандболистам может быть инкриминирована часть 3 ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей, и применено наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода.



Также спортсмены могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере заработной платы или без штрафа, но с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался об отстранении спортсменов и заявил, что если факт ставок на тотализаторе будет доказан, то всех гандболистов необходимо дисквалифицировать на пожизненный срок.

«Хорошо воспитали юношей… И еще нужно разбираться с тренерами и руководителями спортивных школ. Нужно проводить широкое расследование, потому что это зараза! Еще раз: если факт будет доказан, то должно быть пожизненное отстранение. Пускай идут учиться и работают где-нибудь еще», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».