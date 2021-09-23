«Мешков Брест» проиграл гандболистам «Вардара» в Лиге чемпионов
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» потерпели второе поражение в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» потерпели второе поражение в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче второго тура предварительной группы А брестчане проиграли в Скопье северомакеднскому «Вардару» со счетом 27:35. В стартовом поединке брестчане уступили на своей площадке немецкому «Килю» с результатом 30:33. Во втором туре гандболисты «Киля» у себя дома выиграли у норвежского «Эльверума» — 41:36. Датский «Ольборг» победил на своей арене французский «Монпелье» с результатом 36:28. В Сегеде венгерский «Пик» обыграл хорватский «Загреб» со счетом 30:21. В третьем туре 30 сентября чемпионы Беларуси примут в Бресте гандболистов «Пика».
В предварительной группе В сегодня пройдут матчи второго тура. Действующие победители Лиги чемпионов гандболисты испанской «Барселоны» сыграют на своей площадке с чемпионом Украины запорожским «Мотором», за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примут гостей из венгерского «Веспрема». Португальский «Порту» встретится с немецким «Фленсбургом». Французский «Пари Сен-Жермен» сыграет в Париже с румынским «Динамо» из Бухареста.
Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут 3−6-е места, проведут матчи за попадание в ¼ финала. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам «Барселоны», которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке «Ольборг».