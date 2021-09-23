«Мешков Брест» проиграл гандболистам «Вардара» в Лиге чемпионов

В матче второго тура предварительной группы А брестчане проиграли в Скопье северомакеднскому «Вардару» со счетом 27:35. В стартовом поединке брестчане уступили на своей площадке немецкому «Килю» с результатом 30:33. Во втором туре гандболисты «Киля» у себя дома выиграли у норвежского «Эльверума» — 41:36. Датский «Ольборг» победил на своей арене французский «Монпелье» с результатом 36:28. В Сегеде венгерский «Пик» обыграл хорватский «Загреб» со счетом 30:21. В третьем туре 30 сентября чемпионы Беларуси примут в Бресте гандболистов «Пика».

В предварительной группе В сегодня пройдут матчи второго тура. Действующие победители Лиги чемпионов гандболисты испанской «Барселоны» сыграют на своей площадке с чемпионом Украины запорожским «Мотором», за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примут гостей из венгерского «Веспрема». Португальский «Порту» встретится с немецким «Фленсбургом». Французский «Пари Сен-Жермен» сыграет в Париже с румынским «Динамо» из Бухареста.