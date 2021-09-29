Гандболисты молодежной сборной России получили дисквалификации за ставки на срок до пяти лет

«Гайдуков, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы на пять лет, Гоголев и Ермолин — на два года, Кандыбин и Фролов — до 30 июня 2022 года. Срок дисквалификации исчисляется с 21 сентября 2021 года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 45 дней. На основании проведенного расследования прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не установлено. Тем не менее, это не снимает ответственности с его членов. В любом случае, это их упущение. Они должны были заметить эти моменты в процессе игры и предпринять меры», — подчеркнул Воронин.