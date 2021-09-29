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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гандболисты молодежной сборной России получили дисквалификации за ставки на срок до пяти лет

Восемь гандболистов молодежной сборной России, уличенные в игре на ставках на собственных матчах, дисквалифицированы на длительные сроки.

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Источник: РИА "Новости"

Решением комиссии по этике Федерации гандбола России, утвержденным исполкомом организации в среду, восемь игроков молодежной сборной, уличенные в игре на ставках на собственных матчах, дисквалифицированы на длительные сроки.

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«Руководствуясь статьями 23, 25 и 44 дисциплинарного регламента ФГР, комиссия решила признать Дмитрия Кандыбина, Александра Морозова, Никиту Гоголевской, Дмитрия Фролова, Даниила Дмитриева, Максима Найдунова, Максима Ермолина, Георгия Кириленко виновными в нарушении статей 10 и 11 кодекса этики ФГР», — сказал генеральный директор федерации Лев Воронин.

По словам главы ФГР Сергея Шишкарева, решение поддержали все 14 из 15 членов исполкома, присутствовавших на заседании.

«Гайдуков, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы на пять лет, Гоголев и Ермолин — на два года, Кандыбин и Фролов — до 30 июня 2022 года. Срок дисквалификации исчисляется с 21 сентября 2021 года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 45 дней. На основании проведенного расследования прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не установлено. Тем не менее, это не снимает ответственности с его членов. В любом случае, это их упущение. Они должны были заметить эти моменты в процессе игры и предпринять меры», — подчеркнул Воронин.

Ранее стало известно об отставке главного тренера команды Виталия Иванова. Выступление сборной на чемпионате Европы признано неудовлетворительным.

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