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30 сентября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» потерпел третье поражение в новом сезоне гандбольной Лиги чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли третий раз подряд в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы А брестчане принимали на своей арене венгерский «Пик» из Сегеда и уступили со счетом 25:28. Гости с самого начала вырвались вперед и ушли на перерыв с преимуществом в четыре мяча — 16:12. Во втором тайме хозяева очень старались догнать соперников, но смогли лишь немного сократить разрыв. Самыми результативными в составе брестчан стали Сташ Скубе и Владимир Враньеш, забросившие по 4 мяча.

В первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси потерпели поражение от немецкого «Киля» — 30:33 (дома), а затем проиграли северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 27:35 (в гостях).

Вчера в этой группе «Вардар» переиграл на своей арене датский «Ольборг» со счетом 30:28, а еще в одном поединке победитель не был выявлен — в хорватской столице «Загреб» и норвежский «Эльверум» завершили встречу вничью — 27:27. Сегодня гандболисты «Монпелье» примут гандболистов «Киля». Турнирное положение: «Вардар» — 5 (3), «Пик» — 5 (3), «Ольборг» — 4 (3), «Киль» — 4 (2), «Эльверум» — 2 (3), «Монпелье» — 1 (2), «Загреб» — 1 (3), «Мешков Брест» — 0 (3).

В группе В гандболисты португальского «Порту» сегодня обыграли в румынской столице бухарестское «Динамо» с минимальным преимуществом — 27:26. Вчера гандболисты венгерского «Веспрема» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 29:28, прервав 40-матчевую победную серию каталонского клуба. Чемпионы Украины гандболисты запорожского «Мотора» уступили на своей площадке польскому «Кельце» — 25:26. В составе хозяев 6 мячей забросил белорусский легионер Борис Пуховский, у победителей трижды отличился белорус Артем Королек. В столице Франции «Пари Сен-Жермен» разошелся миром с немецким «Фленсбургом» — 27:27. Турнирное положение: «Барселона» — 4 очка (3 матча), «Веспрем» — 4 (3), «Кельце» — 4 (3), «Порту» — 4 (3), «Пари Сен-Жермен» — 3 (3), «Динамо» — 2 (3), «Мотор» — 2 (3), «Фленсбург» — 1 (3).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи за попадание в ¼ финала. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам «Барселоны», которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке «Ольборг».

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