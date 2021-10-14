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14 октября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» уступил «Ольборгу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили в гостевой встрече группового раунда Лиги чемпионов соперникам из датского «Ольборга» — 33:34, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что брестчане смотрелись на фоне финалистов прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов весьма достойно и были близки к тому, чтобы наконец пополнить свою копилку очками.

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До середины второго тайма «Мешков Брест» и «Ольборг» шли вровень. То одна, то другая команда выходила вперед, но соперники тут же догоняли.

Ближе к концу встречи датчанам удалось выйти вперед и не упустить свое преимущество до финального свистка.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Феликс Клаар, забросивший восемь мячей, а также Себастьян Бартольд и Кристиан Бьорнсен, у которых на счету по семь взятий ворот.

У брестчан Батист Бонфон отличился восемь раз. Пять мячей на счету Андрея Юринка. Четырежды поражали ворота скандинавского клуба Станислав Кашпарек и Никита Вайлупов.

Напомним, что в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси, играющие в группе А, потерпели поражение от немецкого «Киля» — 30:33 (дома), а затем проиграли северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 27:35 (в гостях). Затем было поражение от «Пика» из Сегеда со счетом 25:28.

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи за попадание в ¼ финала. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам «Барселоны», которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке «Ольборг».

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