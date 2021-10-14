«Мешков Брест» уступил «Ольборгу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Отметим, что брестчане смотрелись на фоне финалистов прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов весьма достойно и были близки к тому, чтобы наконец пополнить свою копилку очками.

Читайте также Гандболисты «Ольборга» впервые пробились в финал Лиги чемпионов

До середины второго тайма «Мешков Брест» и «Ольборг» шли вровень. То одна, то другая команда выходила вперед, но соперники тут же догоняли.

Ближе к концу встречи датчанам удалось выйти вперед и не упустить свое преимущество до финального свистка.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Феликс Клаар, забросивший восемь мячей, а также Себастьян Бартольд и Кристиан Бьорнсен, у которых на счету по семь взятий ворот.

У брестчан Батист Бонфон отличился восемь раз. Пять мячей на счету Андрея Юринка. Четырежды поражали ворота скандинавского клуба Станислав Кашпарек и Никита Вайлупов.

Напомним, что в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси, играющие в группе А, потерпели поражение от немецкого «Киля» — 30:33 (дома), а затем проиграли северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 27:35 (в гостях). Затем было поражение от «Пика» из Сегеда со счетом 25:28.