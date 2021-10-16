Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ

В первом матче 2-го квалификационного раунда подопечные Игоря Папруги переиграли на выезде исландский клуб «Хабнарфьордюр» со счетом 37:29. Уже к перерыву вице-чемпионы Беларуси выигрывали с перевесом в шесть мячей — 20:14. Во второй половине встречи минчане также играли первым номером и довели свое преимущество до восьми мячей. Лучшим снайпером в составе победителей стал Владислав Кривенко, забросивший 11 мячей.