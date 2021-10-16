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16 октября, источник: БЕЛТА

Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно стартовали в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче 2-го квалификационного раунда подопечные Игоря Папруги переиграли на выезде исландский клуб «Хабнарфьордюр» со счетом 37:29. Уже к перерыву вице-чемпионы Беларуси выигрывали с перевесом в шесть мячей — 20:14. Во второй половине встречи минчане также играли первым номером и довели свое преимущество до восьми мячей. Лучшим снайпером в составе победителей стал Владислав Кривенко, забросивший 11 мячей.

Ответная встреча этих клубов состоится 23 октября в минском дворце спорта «Уручье».

Еще один представитель Беларуси в Кубке ЕГФ могилевский клуб «Машека» завтра на площадке спорткомплекса «Олимпиец» примет латвийский клуб «Добеле». Через неделю могилевчане сыграют с чемпионом Латвии на его арене.

В розыгрыше женского Кубка ЕГФ гандболистки брестского клуба «Виктория-Берестье» начнут выступление с 3-го квалификационного раунда. Своих соперниц брестчанки узнают 25 октября, после жеребьевки, которая пройдет в Вене.

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