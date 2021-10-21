Гандболисты «Мешков Брест» в пятый раз проиграли в Лиге чемпионов
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» потерпели пятое поражение подряд в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» потерпели пятое поражение подряд в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке пятого тура брестчане уступили в гостях французскому «Монпелье» со счетом 26:32 (12:14). В первом тайме гости долгое время были впереди, но потом игра у них разладилась, а хозяева, наоборот, заиграли сильнее и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей. Самым результативным в составе проигравших оказался Батист Боннфон, забросивший 5 мячей. До этого чемпионы Беларуси проиграли на своей арене немецкому «Килю» — 30:33 и венгерскому «Пику» из Сегеда — 25:28, а на выезде уступили северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 27:35 и датскому «Ольборгу» — 33:34. В других матчах 5-го тура предварительной группы А гандболисты «Ольборга» у себя дома взяли верх над «Вардаром» со счетом 33:29, норвежский «Эльверум» обыграл на своей площадке хорватский «Загреб» — 30:25, а «Киль» и «Пик» разошлись миром — 32:32. Турнирное положение после пяти туров: «Ольборг» — 8 очков, «Киль» — 7, «Монпелье» — 7, «Пик» — 6, «Эльверум» — 6, «Вардар» — 5, «Загреб» — 1, «Мешков Брест» — 0. Свой следующий поединок брестчане проведут 28 октября у себя дома против гандболистов «Эльверума».
В группе В польский «Кельце» уверенно победил на своей арене португальский «Порту» — 39:33. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек 5 раз поражал ворота гостей. Остальные встречи 5-го тура в этой группе пройдут 21 октября: «Веспрем» (Венгрия) — «Фленсбург» (Германия), «Мотор» (Запорожье, Украина) — «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция). Положение команд: «Кельце» — 8 очков (5 матчей), «Барселона» — 6 (4), «Веспрем» — 6 (4), «Пари Сен-Жермен» — 5 (4), «Порту» — 4 (5), «Динамо» — 2 (4), «Мотор» — 2 (4), «Фленсбург» — 1 (4).
Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи за попадание в ¼ финала. В прошлом сезоне «Мешков Брест» впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам «Барселоны», которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке «Ольборг».