Гандболисты «Мешков Брест» в пятый раз проиграли в Лиге чемпионов

В поединке пятого тура брестчане уступили в гостях французскому «Монпелье» со счетом 26:32 (12:14). В первом тайме гости долгое время были впереди, но потом игра у них разладилась, а хозяева, наоборот, заиграли сильнее и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей. Самым результативным в составе проигравших оказался Батист Боннфон, забросивший 5 мячей. До этого чемпионы Беларуси проиграли на своей арене немецкому «Килю» — 30:33 и венгерскому «Пику» из Сегеда — 25:28, а на выезде уступили северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 27:35 и датскому «Ольборгу» — 33:34. В других матчах 5-го тура предварительной группы А гандболисты «Ольборга» у себя дома взяли верх над «Вардаром» со счетом 33:29, норвежский «Эльверум» обыграл на своей площадке хорватский «Загреб» — 30:25, а «Киль» и «Пик» разошлись миром — 32:32. Турнирное положение после пяти туров: «Ольборг» — 8 очков, «Киль» — 7, «Монпелье» — 7, «Пик» — 6, «Эльверум» — 6, «Вардар» — 5, «Загреб» — 1, «Мешков Брест» — 0. Свой следующий поединок брестчане проведут 28 октября у себя дома против гандболистов «Эльверума».