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25 октября, источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА сыграют с «Бешикташем» в Кубке ЕГФ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали соперников по 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ska-minsk.by

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Вене, гандболистам минского СКА выпало встретиться с турецким «Бешикташем». Первая игра состоится 27 или 28 ноября в Стамбуле, ответная — 4 или 5 декабря в Минске. В предыдущем квалификационном раунде вице-чемпионы Беларуси оказались сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты «Бешикташа» дважды переиграли на своей арене израильский «Холон» — 38:32 и 38:28.

В 1/16 финала Кубка ЕГФ среди женских команд гандболистки брестского клуба «Виктория-Берестье» будут соперничать с итальянским «Бриксеном». Первую встречу брестчанки проведут 13 или 14 ноября у себя дома, а 20 или 21 ноября сыграют на площадке соперниц.

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