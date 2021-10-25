Гандболисты СКА сыграют с «Бешикташем» в Кубке ЕГФ

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Вене, гандболистам минского СКА выпало встретиться с турецким «Бешикташем». Первая игра состоится 27 или 28 ноября в Стамбуле, ответная — 4 или 5 декабря в Минске. В предыдущем квалификационном раунде вице-чемпионы Беларуси оказались сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты «Бешикташа» дважды переиграли на своей арене израильский «Холон» — 38:32 и 38:28.