Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче

Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Райо Вальекано
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Аталанта
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Миннесота
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Каролина
Футбол. Зарубежный
6.11
РБ Лейпциг
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Алавес
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Фиорентина
10
Хоккей. КХЛ
6.11
Куньлунь
Сибирь
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Рейнджерс
Футбол. Премьер-лига
6.11
Сочи
ЦСКА
41
Футбол. Зарубежный
6.11
Лилль
Анже
11
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Футбол. Зарубежный
6.11
Сельта
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
6.11
Брентфорд
Норвич
12
Футбол. Зарубежный
6.11
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Бохум
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Вольфсбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Штутгарт
Арминия
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Алания
Торпедо
51
Футбол. Первый дивизион
6.11
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Специя
Торино
10
Хоккей. КХЛ
6.11
Ак Барс
Автомобилист
54
Хоккей. КХЛ
6.11
Северсталь
Металлург
52
Хоккей. КХЛ
6.11
Спартак
Динамо Мн
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
6.11
Динамо
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Крылья Советов
Химки
30
Футбол. Зарубежный
6.11
Эспаньол
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Первый дивизион
6.11
Акрон
Металлург Лп
20
Футбол. Первый дивизион
6.11
Оренбург
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Текстильщик
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
6.11
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Томь
Факел
22
Все события
5 ноября, источник: БЕЛТА

Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно провели первый из двух контрольных поединков с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в минском Доме гандбола подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 35:27. В первом тайме белорусы создали задел в восемь мячей (17:9) и после перерыва уверенно удержали это преимущество. Завтра белорусы и россияне проведут второй спарринг в Минске.

Для обоих соперников эти матчи являются одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии. В предварительном раунде континентального первенства сборная Беларуси сыграет в группе D, где ее оппонентами будут гандболисты Австрии, Германии и Польши. Россияне выступят в квартете F вместе с командами Литвы, Норвегии и Словакии.

Читайте также
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь