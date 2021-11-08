Норвежки устроили скандал, отказавшись играть в гандбол в бикини: им разрешили шорты. Раньше за них штрафовали

Летом 2021-го на чемпионате Европы по пляжному гандболу разогрелся скандал. В матче за третье место между Испанией и Норвегией случилось вопиющее нарушение правил. Скандинавки пошли против системы и вышли играть в шортах, а не в бикини. Они знали, что их ждут санкции, но все равно решились на риск (правилами предусмотрены трусы, не превышающие 10 см по бокам). В итоге команду оштрафовали на 1500 евро.
Норвегия давно выступает за пересмотр странного правила (весной местная федерация гандбола внесла предложение об изменении экипировки), поэтому с удовольствием заплатила за своих спортсменок штраф. Европейская федерация (EHF) отдала деньги благотворительной организации, отстаивающей права женщин и девушек в спорте. Помимо этого боссы пообещали организовать консультации с Международной федерацией (IHF) по поводу нововведений.
Пока функционеры обсуждали, как сделать так, чтобы все были довольны, общественное давление и не думало утихать.
Норвежек поддержали коллеги из Дании.
Певица Pink предложила оштрафовать EHF.
«Я очень горжусь женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил, касающихся их “формы”. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать», — написала певица в твиттере.
Женские спортивные организации написали письмо с призывом отстранить глав мирового гандбола от занимаемых должностей. А активистка Талита Стоун из Австралии, которая живет в Норвегии, собрала более 60 тысяч подписей под петицией об отмене правил. Это и стало последней каплей.
IHF тихо взяла и изменила требования к форме спортсменок. Теперь пляжницы не обязаны носить бикини во время игр. Можно выходить на площадку в шортах и длинных майках вместо укороченных топов.
Правда, это не на сто процентов устроило недовольных. Дело в том, что женская форма должна прилегать к телу, а вот парням можно соревноваться в экипировке свободного кроя. Хотя и то, что случилось — победа. Даже норвежские гандболистки это признали.
Отказываются от открытой формы не только гандболистки. Весной на Евро по спортивной гимнастике девушки из сборной Германии вышли на квалификацию в комбинезонах, оставив привычные купальники в гостинице. Обошлось без штрафов. У Международной федерации (FIG) с этой темой вопрос давно решен. Все, кто хочет закрыть свое тело, могут это сделать.
И всем остальным спортивным организациям стоит сделать так же, чтобы не влипать в скандальные ситуации.