Смертельная вечеринка: загадочная смерть российской гандболистки в Польше

Спортсменка решила прыгнуть с пирса в воду и утонула при невыясненных обстоятельствах. Польская полиция подозревала в убийстве друга Королевой из мужской сборной России по гандболу, но уголовное дело впоследствии было закрыто. Что же произошло в тот вечер с восходящей звездой нашего гандбола?

Первые успехи и большие перспективы

У Екатерины сложилось непростое детство. Она была сиротой и воспитывалась дедушкой. Спортом стала заниматься с восьми лет и перепробовала секции волейбола, тенниса, баскетбола и гандбола. Девушку заметили по успехам на школьных соревнованиях и пригласили в гандбольный клуб «Ставрополье-СКФУ». Королевой тогда было 15 лет, но ее потихоньку начали подтягивать к выступлениям в женской высшей лиге.

Прогресс Екатерины впечатлял. Тренеры видели ее талант и пророчили великолепное будущее. В 2016 году Королеву позвали в молодежную сборную России, а еще через год она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет в Словении. Правда, потом результат нашей сборной был аннулирован из-за положительных допинг-тестов трех участниц команды.

В 2019 году Королева была вызвана в сборную России по пляжному гандболу на чемпионат Европы в Польше. Россиянки выступили там не очень удачно, заняв девятое место. Тем не менее результат назвали достойным, потому что команда наполовину состояла из неопытной молодежи. Сама Королева здорово себя проявила на том турнире, став вторым бомбардиром сборной.

Роковая вечеринка

Чемпионат Европы закрывала большая вечеринка спортсменов. Екатерина тоже пришла на нее, решив отпраздновать окончание турнира. Поздно вечером Королева отправилась на пирс и прыгнула в местный водоем, который был расположен недалеко от игровых площадок. Позже выяснилось, что спортсменка нырнула в озеро Шелонг Малы в неположенном месте.

Девушку вытащили из воды в уже бессознательном состоянии. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти гандболистку не сумели. Причина, по которой она вообще прыгнула в воду, так и осталась загадкой.

Первой версией гибели Королевой был несчастный случай, однако польская полиция по факту смерти спортсменки возбудила уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса, которая подразумевает непредумышленное убийство. Тренер гандболистки Виталий Волынченко в интервью каналу «360» рассказал, что местная полиция задержала знакомого гандболистки. Позже выяснилось, что речь шла об игроке молодежной сборной России. Имя его не называли во избежание создания негативной атмосферы вокруг подозреваемого и всей команды.

Дело закрыли за неимением улик

Волынченко подтвердил, что именно друг и коллега Королевой достал ее из воды мертвой. Федерация гандбола России находилась в постоянном контакте с российской делегацией и предоставляла всю необходимую информацию правоохранительным органам.

Дедушка спортсменки Валерий Королев после смерти внучки заявил, что она хорошо умела плавать, что еще сильнее запутало ситуацию. Напарницы Екатерины по команде, бывшие свидетелями того, как ее вытаскивают из воды, отмечали, что девушка появилась на поверхности уже без признаков жизни.

Польские следователи временно отпустили подозреваемого в Россию, но при условии того, что он должен вернуться в Польшу для продолжения расследования, как только в этом появится необходимость. Но необходимость не появилась. Улики против него так и не были найдены. В ходе судебно-медицинской экспертизы причиной смерти были официально установлено утопление в результате несчастного случая. Уголовное дело было закрыто.