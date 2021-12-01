«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в матче гандбольной Лиги чемпионов

В матче 9-го тура предварительной группы А чемпионы Беларуси одолели в гостях норвежский «Эльверум» с минимальным перевесом счете — 33:32 (17:15). Победный мяч за секунду до финальной сирены забросил голкипер брестчан Иван Мацкевич, поразивший пустые ворота хозяев точным дальним броском. Первый тайм этой встречи прошел с преимуществом гостей, а сразу после перерыва гандболисты «Эльверума» сумели переломить ход поединка и почти до самого конца были впереди. За 16 секунд до окончания встречи хозяева пошли в атаку, но бросок Эрика Йоханссона отразил Иван Мацкевич, после чего отправил мяч через всю площадку в ворота соперников. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27. В предыдущих матчах чемпионы Беларуси сумели добыть лишь один балл, сыграв вничью с хорватским «Загребом» (30:30).