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1 декабря, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в матче гандбольной Лиги чемпионов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» добыли первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 9-го тура предварительной группы А чемпионы Беларуси одолели в гостях норвежский «Эльверум» с минимальным перевесом счете — 33:32 (17:15). Победный мяч за секунду до финальной сирены забросил голкипер брестчан Иван Мацкевич, поразивший пустые ворота хозяев точным дальним броском. Первый тайм этой встречи прошел с преимуществом гостей, а сразу после перерыва гандболисты «Эльверума» сумели переломить ход поединка и почти до самого конца были впереди. За 16 секунд до окончания встречи хозяева пошли в атаку, но бросок Эрика Йоханссона отразил Иван Мацкевич, после чего отправил мяч через всю площадку в ворота соперников. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27. В предыдущих матчах чемпионы Беларуси сумели добыть лишь один балл, сыграв вничью с хорватским «Загребом» (30:30).

Также сегодня датский «Ольборг» у себя дома сыграет с венгерским «Пиком» из Сегеда, а лидер французский «Монпелье» примет на своей арене «Загреб». Завтра немецкий «Киль» будет соперничать с гостями из северомакедонского «Вардара» (Скопье).

Положение команд: «Монпелье» — 13 очков, «Пик» — 12, «Киль» — 11, «Ольборг» — 10, «Эльверум» — 8, «Вардар» — 5, «Загреб» — 4, «Мешков Брест» — 3.

В предварительной группе В чемпион Украины «Мотор» уверенно переиграл в Запорожье немецкий «Фленсбург» — 31:22. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховский забросил 5 мячей, Вячеслав Бохан один раз поразил ворота соперников. Еще три встречи состоятся завтра: «Веспрем» (Венгрия) — «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Барселона» (Испания) — «Порту» (Португалия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Кельце» (Польша). В составе польского чемпиона играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Положение команд: «Кельце» — 14, «Веспрем» — 10, «Барселона» — 9, «Пари Сен-Жермен» — 9, «Мотор» — 8, «Фленсбург» — 7, «Порту» — 5, «Динамо» — 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3−6-е места, сыграют в ⅛ финала.

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