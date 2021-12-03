Женская сборная России по гандболу разгромила Камерун на старте чемпионата мира

На чемпионате мира по гандболу россиянки выступают под названием команда ФГР (Федерация гандбола России). На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучших команды из каждой группы пройдут в основной этап, где сформируются четыре группы по шесть команд.