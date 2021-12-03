Женская сборная России по гандболу разгромила Камерун на старте чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу стартовала с уверенной победы в предварительном раунде чемпионата мира.
Женская сборная России по гандболу стартовала с уверенной победы в предварительном раунде чемпионата мира.
Встреча, прошедшая 3 декабря в испанской Лирии, завершилась со счетом 40:18 в пользу российских гандболисток.
Следующий матч в предварительном раунде сборная России проведет 5 декабря против Польши, а 7 декабря сыграет с Сербией.
На чемпионате мира по гандболу россиянки выступают под названием команда ФГР (Федерация гандбола России). На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучших команды из каждой группы пройдут в основной этап, где сформируются четыре группы по шесть команд.