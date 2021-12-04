«Мешков Брест» победил БГУФК-СКА в чемпионате Беларуси

Сегодня действующие чемпионы страны победили на своей арене гостей из столичного БГУФК-СКА со счетом 32:26. Это 11-я виктория брестчан в 12 проведенных поединках нынешнего первенства. Для мешковцев сегодняшняя встреча стала проверкой сил перед очередной игрой группового этапа Лиги чемпионов. В ближайшую среду, 8 декабря, «Мешков Брест» примет у себя дома лидера предварительной группы А французский «Монпелье».