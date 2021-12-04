«Мешков Брест» победил БГУФК-СКА в чемпионате Беларуси
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» закрепились на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» закрепились на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионы страны победили на своей арене гостей из столичного БГУФК-СКА со счетом 32:26. Это 11-я виктория брестчан в 12 проведенных поединках нынешнего первенства. Для мешковцев сегодняшняя встреча стала проверкой сил перед очередной игрой группового этапа Лиги чемпионов. В ближайшую среду, 8 декабря, «Мешков Брест» примет у себя дома лидера предварительной группы А французский «Монпелье».
В другом сегодняшнем матче чемпионата Беларуси гандболисты могилевского клуба «Машека» на своей арене одолели с минимальным перевесом «Гомель» — 26:25.
В активе команды «Мешков Брест» сейчас 23 очка, у минского СКА 17 баллов, «Машека» имеет в своем активе 15 очков.