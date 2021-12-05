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5 декабря, источник: БЕЛТА

Минский СКА пробился в ⅛ финала Кубка ЕГФ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА пробились в ⅛ финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке столичного дворца спорта «Уручье» вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли турецкий «Бешикташ» со счетом 34:22. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась вничью — 13:13. После перерыва хозяева стали действовать гораздо агрессивнее и позволили соперникам отличиться всего 9 раз, а сами забросили 21 мяч. Самым результативным в составе победителей оказался Владислав Кривенко, забросиший 8 мячей, на один гол меньше в активе Николая Алехина. Неделю назад в Стамбуле минчане уступили с разницей в три мяча — 25:28.

На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты «Бешикташа» дважды переиграли на своей арене израильский «Холон» — 38:32 и 38:28.

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