Минский СКА пробился в ⅛ финала Кубка ЕГФ

Сегодня на площадке столичного дворца спорта «Уручье» вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли турецкий «Бешикташ» со счетом 34:22. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась вничью — 13:13. После перерыва хозяева стали действовать гораздо агрессивнее и позволили соперникам отличиться всего 9 раз, а сами забросили 21 мяч. Самым результативным в составе победителей оказался Владислав Кривенко, забросиший 8 мячей, на один гол меньше в активе Николая Алехина. Неделю назад в Стамбуле минчане уступили с разницей в три мяча — 25:28.