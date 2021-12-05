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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболистки сборной России одержали вторую победу на чемпионате мира

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной России переиграли команду Польши в матче предварительного группового раунда чемпионата мира, который проходит в Испании.

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Встреча группы B, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 26:23 (16:10) в пользу россиянок.

Сборная России одержала две победы в двух матчах, команда Людмилы Бодниевой далее встретится со сборной Сербии 7 декабря.

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