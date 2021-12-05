Гандболистки сборной России одержали вторую победу на чемпионате мира

Гандболистки сборной России одержали вторую победу на чемпионате мира

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гандболистки сборной России переиграли команду Польши в матче предварительного группового раунда чемпионата мира, который проходит в Испании.