Российские гандболистки с первого места вышли в основной раунд ЧМ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира в Испании.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира в Испании.
Встреча завершилась со счетом 32:22 (15:9, 17:13) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Юлия Манагарова, забросившая семь мячей.
Сборная России набрала шесть очков и заняла первое место в таблице группы B. Второй стала команда Сербии (4 очка), третьей — Польша (2), четвертой — Камерун (0). Все сборные, за исключением Камеруна, вышли в основной раунд турнира.
В следующей стадии соревнования сборная России сыграет с командами Франции, Словении и Черногории.