Российские гандболистки с первого места вышли в основной раунд ЧМ

Встреча завершилась со счетом 32:22 (15:9, 17:13) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Юлия Манагарова, забросившая семь мячей.

Сборная России набрала шесть очков и заняла первое место в таблице группы B. Второй стала команда Сербии (4 очка), третьей — Польша (2), четвертой — Камерун (0). Все сборные, за исключением Камеруна, вышли в основной раунд турнира.