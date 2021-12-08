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01:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гандболистки с первого места вышли в основной раунд ЧМ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира в Испании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 32:22 (15:9, 17:13) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Юлия Манагарова, забросившая семь мячей.

Сборная России набрала шесть очков и заняла первое место в таблице группы B. Второй стала команда Сербии (4 очка), третьей — Польша (2), четвертой — Камерун (0). Все сборные, за исключением Камеруна, вышли в основной раунд турнира.

В следующей стадии соревнования сборная России сыграет с командами Франции, Словении и Черногории.

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