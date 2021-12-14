Гандболистки сборной России уступили француженкам в матче чемпионата мира
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче чемпионата мира, проходящего в Испании.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче чемпионата мира, проходящего в Испании.
Встреча группы 1, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 33:28 (17:12) в пользу француженок. Самыми результативными в составе сборной России стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Карина Сабирова (4).
Сборная России (три победы, одна ничья, одно поражение) заняла второе место в группе и в четвертьфинале чемпионата мира встретится с победителем группы 2 — командой Норвегии. Матч состоится 15 декабря.
Действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Россиянки на мировом первенстве 2019 года заняли третье место, а на олимпийском турнире в Токио завоевали серебряные медали.