Гандболистки сборной России уступили француженкам в матче чемпионата мира

Встреча группы 1, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 33:28 (17:12) в пользу француженок. Самыми результативными в составе сборной России стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Карина Сабирова (4).

Сборная России (три победы, одна ничья, одно поражение) заняла второе место в группе и в четвертьфинале чемпионата мира встретится с победителем группы 2 — командой Норвегии. Матч состоится 15 декабря.