Иранская гандболистка пропала на чемпионате мира

14 декабря 30-летняя спортсменка ушла в неизвестном направлении и бесследно пропала. Эту информацию подтвердили в Международной федерации гандбола (IHF). Представители оргкомитета чемпионата мира заявили, что обратились в полицию для расследования инцидента.

8 декабря на чемпионате мира пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не появились на тестировании на коронавирус. Последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они отъезжали на такси от отеля.