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12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Иранская гандболистка пропала на чемпионате мира

Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири пропала без вести на чемпионате мира в Испании. Об этом сообщает TV2.

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14 декабря 30-летняя спортсменка ушла в неизвестном направлении и бесследно пропала. Эту информацию подтвердили в Международной федерации гандбола (IHF). Представители оргкомитета чемпионата мира заявили, что обратились в полицию для расследования инцидента.

8 декабря на чемпионате мира пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не появились на тестировании на коронавирус. Последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они отъезжали на такси от отеля.

В июле этого года во время Олимпийских игр в Токио пропал штангист из Уганды Джулиус Ссекитолеко. Атлет пропал перед запланированной сдачей теста на коронавирус. Спортсмен оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна.

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