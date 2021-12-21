Белорусский гандболист Никита Вайлупов претендует на место в символической сборной мира 2021 года

Белорусский гандболист включен в список для голосования, которое одиннадцатый год подряд проводит авторитетный портал handball-planet.com. В опросе по определению лучшего игрока и символической сборной принимают участие авторитетное жюри, а также болельщики со всего мира. Свой голос за кандидатов можно отдать до 10 января 2022 года.