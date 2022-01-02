На французского гандболиста напали с ножом в Париже в канун Нового года

По данным издания, Элоим получил ножевые ранения в грудь, рядом с лёгкими и селезёнкой. В данный момент игрок находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние не вызывает беспокойства.

Парижская полиция начала расследование по данному делу. «ПСЖ» выразил возмущение инцидентом и поддержку Элоиму и его родственникам.