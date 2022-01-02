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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

На французского гандболиста напали с ножом в Париже в канун Нового года

Игрок «ПСЖ», французский гандболист Элоим Пранди стал жертвой нападения в канун Нового года, сообщает L'Equipe.

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По данным издания, Элоим получил ножевые ранения в грудь, рядом с лёгкими и селезёнкой. В данный момент игрок находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние не вызывает беспокойства.

Парижская полиция начала расследование по данному делу. «ПСЖ» выразил возмущение инцидентом и поддержку Элоиму и его родственникам.

Напомним, в числе других игроков сборной Франции Пранди пропустил первый этап подготовки к чемпионату Европы из-за того, что получил положительный результат теста на коронавирус. Соответственно, его участие в турнире под большим вопросом.

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